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Kartepe, Tepe’yi aşmasını bildi

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Kartepe, Tepe’yi aşmasını bildi
Süper Amatör Lig B Grubu’nda yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Kartepe Belediyespor – İlimtepe FK maçı önceki gün Arslanbey Stadı’nda oynandı.

İki takım için de önemi olan mücadeleyi Kartepe Şükrücan ve Furkan’ın golleri ile 2-1 mağlup etti ve ilk 3 yolunda çok değerli bir galibiyete imza attı.

 

İLK YARIDA 3 GOL

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon buldu. Günün yıldızı Şükrücan 13. dakikada ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonu golle sonuçlandırdı. 28’de İlimtepe beraberliği buldu. Sağdan gelişen atakta Sinan Kurubaş kale önünde yaptığı plase vuruşu sonucu skora dengeyi getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Kartepe ekibi uzun topla çıktı. İlimtepe savunması topu uzaklaştıramadı. Top en son Furkan’a geldi ve Furkan genç kaleci Berkay’ın üzerinden şık bir şekilde topu aşırdı ve fileleri havalandırdı.

 

AKIL ALMAZ GOLLER KAÇTI

İlk yarısı 2-1 Kartepe’nin üstünlüğü ile sona eren maçın genelinde İlimtepe topa hakim olan, Kartepe ise pozisyonları bulan taraftı. Kartepe Belediye ikinci 45 dakikada 2 kez alt pastan topu ağlara gönderemeyerek zor olanı. İlimtepe’de Kaptan Galip, Ömer, Sinan, Eren ve Sait günün dikkat çeken isimleriydi ve beraberlik golü bir türlü gelmeyince Kartepe, erteleme maçında İlimtepe’yi 2-1’lik skorla geçti. Erdem ÖVÜÇ

 

KARTEPE BELEDİYESPOR:2   İLİMTEPE FK: 1

HAKEMLER: Engin Uğur***,

STAT: Arslanbey (S. Lig B)

KARTEPE BELEDİYESPOR: Mete***, Enes***, Hasan*** (Berkan**), İbrahim***, Ali Kemal***, Emre***, Kubilay***, Yaser*** (Ruhi**), Furkan***, Mertcan*** (Bedirhan**)

Şükrücan****

İLİMTEPE FK: Berkay**, Fatih Berber**, Serkan** (Yusuf*), Sait***, Fatih Ömercan**, Enes**, Ömer** (Enes*), Eren**** (Burak Çekirdekçi**), Galip Fatih***, Sinan**

GOLLER: Dk. 13 Şükrücan, Dk. 41 Furkan (Kartepe) Dk. 28 Sinan (İlimtepe)

 

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

 

TAKIMLAR                                    O         G         B         M        A         Y         P

1.Nusretiyespor                            20        13        5          2          45        22        44

2.Kartepe BLD                            20        11        7          2          43        20        40

3.Seka Doğanspor                      20        11        5          4          45        25        38

4.İhsaniyespor                           20        11        3          6          45        35        36

5.Dilovası BLD                           20        10        4          6          38        26        34

6.Kocaeli Güneşspor                 20        10        1          9          38        38        31

7.İlimtepe FK                            20        7          4          9          31        31        25

8.Kocaeli 1937 Sekaspor           20        7          4          9          31        40        25

9.Gebze Beylikbağı                  20        7          1          12        25        44        22

10.Yavuzspor                           20        5          5          10        21        27        20

11.Gebze Denizliköyüspor        20        4          7          9          26        29        19

12.Çubuklu Balaspor                20        1          0          19        20        71        0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

 

21. HAFTANIN MAÇLARI

Denizliköyüspor- Beylikbağı

Seka Doğan- 1937 Sekaspor

Kocaeli Güneş-İlimtepe

Yavuzspor-Dilovası BLD

Nusretiyespor-Kartepe Bld

İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor

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