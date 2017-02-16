Kartepe, Tepe’yi aşmasını bildi

Süper Amatör Lig B Grubu’nda yoğun kar yağışı nedeni ile ertelenen Kartepe Belediyespor – İlimtepe FK maçı önceki gün Arslanbey Stadı’nda oynandı.

İki takım için de önemi olan mücadeleyi Kartepe Şükrücan ve Furkan’ın golleri ile 2-1 mağlup etti ve ilk 3 yolunda çok değerli bir galibiyete imza attı.

İLK YARIDA 3 GOL

Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyon buldu. Günün yıldızı Şükrücan 13. dakikada ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonu golle sonuçlandırdı. 28’de İlimtepe beraberliği buldu. Sağdan gelişen atakta Sinan Kurubaş kale önünde yaptığı plase vuruşu sonucu skora dengeyi getirdi. İlk yarının sonlarına doğru Kartepe ekibi uzun topla çıktı. İlimtepe savunması topu uzaklaştıramadı. Top en son Furkan’a geldi ve Furkan genç kaleci Berkay’ın üzerinden şık bir şekilde topu aşırdı ve fileleri havalandırdı.

AKIL ALMAZ GOLLER KAÇTI

İlk yarısı 2-1 Kartepe’nin üstünlüğü ile sona eren maçın genelinde İlimtepe topa hakim olan, Kartepe ise pozisyonları bulan taraftı. Kartepe Belediye ikinci 45 dakikada 2 kez alt pastan topu ağlara gönderemeyerek zor olanı. İlimtepe’de Kaptan Galip, Ömer, Sinan, Eren ve Sait günün dikkat çeken isimleriydi ve beraberlik golü bir türlü gelmeyince Kartepe, erteleme maçında İlimtepe’yi 2-1’lik skorla geçti. Erdem ÖVÜÇ

KARTEPE BELEDİYESPOR:2 İLİMTEPE FK: 1

HAKEMLER: Engin Uğur***,

STAT: Arslanbey (S. Lig B)

KARTEPE BELEDİYESPOR: Mete***, Enes***, Hasan*** (Berkan**), İbrahim***, Ali Kemal***, Emre***, Kubilay***, Yaser*** (Ruhi**), Furkan***, Mertcan*** (Bedirhan**)

Şükrücan****

İLİMTEPE FK: Berkay**, Fatih Berber**, Serkan** (Yusuf*), Sait***, Fatih Ömercan**, Enes**, Ömer** (Enes*), Eren**** (Burak Çekirdekçi**), Galip Fatih***, Sinan**

GOLLER: Dk. 13 Şükrücan, Dk. 41 Furkan (Kartepe) Dk. 28 Sinan (İlimtepe)

AMATÖR SÜPER LİG B GRUBU 20.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1.Nusretiyespor 20 13 5 2 45 22 44

2.Kartepe BLD 20 11 7 2 43 20 40

3.Seka Doğanspor 20 11 5 4 45 25 38

4.İhsaniyespor 20 11 3 6 45 35 36

5.Dilovası BLD 20 10 4 6 38 26 34

6.Kocaeli Güneşspor 20 10 1 9 38 38 31

7.İlimtepe FK 20 7 4 9 31 31 25

8.Kocaeli 1937 Sekaspor 20 7 4 9 31 40 25

9.Gebze Beylikbağı 20 7 1 12 25 44 22

10.Yavuzspor 20 5 5 10 21 27 20

11.Gebze Denizliköyüspor 20 4 7 9 26 29 19

12.Çubuklu Balaspor 20 1 0 19 20 71 0

NOT: Çubuklu Balaspor ligden çekildiği için üç puanı silindi

21. HAFTANIN MAÇLARI

Denizliköyüspor- Beylikbağı

Seka Doğan- 1937 Sekaspor

Kocaeli Güneş-İlimtepe

Yavuzspor-Dilovası BLD

Nusretiyespor-Kartepe Bld

İhsaniyespor-Çubuklu Balaspor