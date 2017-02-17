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Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor

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Kartepe yeşil ve maviye boyanıyor
Kartepe Belediyesi, ilçedeki görsel bütünlüğün sağlanması ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla ilçe genelinde boyama çalışması başlattı.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı boya ekipleri, ilçe genelindeki köprü, okul ve merdiven korkulukları Kartepe’nin renkleri olan yeşil ve mavi ile renklendiriyor. Çalışmalar kapsamında Rahmiye Mahallesi İzmit Caddesi, Şefkatiye İlköğretim Okulu çevresi ve Derbent Pazar yolunda bulunan korkuluklar belediye ekiplerince boyandı. Ekipler, havaların elverdiği ölçüde ilçe genelinde boyama çalışmalarının süreceğini ifade ettiler.
Öte yandan ekipler, ilçe genelinde sıkıntılı bölgelerdeki yağmur suyu hatlarını mercek altına aldı. Yerleşim yerlerini etkileyen olası su baskınlarının önüne geçmek için Acil Müdahale Ekipleri Uzunbey Mahallesi Reform Caddesi üzerinde yağmursuyu hattı çalışması yaptı.

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