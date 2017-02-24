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Kartepe Zabıtası’ndan fırınlara denetim

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Kartepe Zabıtası’ndan fırınlara denetim
Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi ve satışı yapan işletmelerde işyeri açma ruhsatı, hafta sonu tatil ruhsatı, çalışanların portör muayenelerini, soyunma odalarını, malzeme ambarlarını, havalandırma sistemlerini, tuvalet temizliklerini, işçilerin saç sakal kontrollerini, ekmek gramajı ve hijyen konularında denetim yaptı. Denetimler hakkında bilgiler veren Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, “Öncelikle fırınlarımızda yaptığımız denetimlerimizi belirlenen periyotlar halinde aralıksız sürdürmekteyiz. Denetimlerde ekiplerimiz fırınlarda özellikle genel temizlik, gramaj ve ruhsat kontrollerinde bulundu. Halk sağlığını etkileyen ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması için denetimlerimiz hız kesmeden sürecek” dedi.

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