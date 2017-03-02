Kurumda örgütlü olan Belediye-İş Sendikası ile Yerel-Sen arasındaki görüşmelerin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Yapılan ilk oturumda iki madde üzerinde anlaşma sağlandı. İkinci toplantının ise 9 Mart’ta, Yerel-Sen binasında yapılacağı açıklandı. İlk toplantıya belediye adına Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve sendika adına da Başkan Osman Şar da katıldı.
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Kartepe’de 104 işçiyi ilgilendiren sözleşme
Kartepe Belediyesi’nde 104 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı
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