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Kartepe’de 104 işçiyi ilgilendiren sözleşme

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Kartepe’de 104 işçiyi ilgilendiren sözleşme
Kartepe Belediyesi’nde 104 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı

Kurumda örgütlü olan Belediye-İş Sendikası ile Yerel-Sen arasındaki görüşmelerin yaklaşık iki ay sürmesi bekleniyor. Yapılan ilk oturumda iki madde üzerinde anlaşma sağlandı. İkinci toplantının ise 9 Mart’ta, Yerel-Sen binasında yapılacağı açıklandı. İlk toplantıya belediye adına Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz ve sendika adına da Başkan Osman Şar da katıldı.

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