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Kartepe’de 13 mesire alanı ruhsatlandı

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Kartepe’de 13 mesire alanı ruhsatlandı
Kartepe Belediyesi, turizmin düzenli gelişmesi için çalışmalara aralıksız devam ediyor

İlçede büyüyen turizmin planlı bir şekilde gelişmesi, özellikle dağ yolu üzerindeki doğal güzelliklerin korunması için ilgili bakanlık ve kurumlarla da koordineli bir iş birliği sergileniyor. Zirve yolunda orman alanı içerisinde yapılmak istenen mesire ve dinlenme alanları şeklinde olan tesislerin kontrolsüz yapılaşmasına da izin verilmiyor.

 

13 MESİRE ALANI

Orman Bölge Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ile yapılan çalışmalar neticesinde ruhsat düzenlemek suretiyle yapılaşmanın önü açıldı. Kartepe Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, ilçedeki doğal tabiat parklarına yapı ruhsatı düzenlenmeye başladı. Yapılan çalışma ile orman alanları içerisinde kaçak tesisleşme yerine kanuna uygun nitelikli yapıların yapılması amaçlanıyor. Buna göre mesire yerleri ve orman alanları ruhsatlandırılıyor. Bu kapsamda Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü’nün talebi üzerine Maşukiye’de 11 adet, Derbent’te de 2 adet olmak üzere 13 C tipi mesire yerine yapı ruhsatı düzenlendi.

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