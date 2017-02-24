Kartepe’de altyapı sorunu devam ediyor

Hasan Altınkaya

Geçtiğimiz haftalarda Kartepe’deki doğal dokunun tahribata uğradığını anlatan bir yazı yazmış ve önlem alınması gerektiğini söylemiştik. Özellikle hafta sonları binlerce kişinin ziyaret ettiği bölgede altyapı olmadığı için açılan kuyulara giden kimyasal maddeler toprağa karışıyor ve yaşamı olumsuz etkiliyor diye de belirtmiştik.

Geçtiğimiz günlerde ise kaçak hafriyat dökerek doğayı kirlettiği gerekçesiyle bir şoföre ciddi miktarda para cezası verilmiş. Sadece şoföre 50 bin TL’nin üzerinde, firmaya da 150 bin TL’nin üzerinde ceza kesilmiş. Bu tür durumlarda kesilen cezalar ödeniyor mu, yoksa bir şekilde af mı ediliyor bilemiyorum ama ilk bakışta oldukça caydırıcıya benziyor. Altı üstü hafriyat deyip geçmeyen yetkili, şoföre ayrı firmaya ayrı ceza uyguluyor. Bu durumu da tespit edebilmek için mesai harcıyor ve sonu da cezai işlemi uyguluyor.

Çevre duyarlılığı konusunda yapılan bu titiz çalışma ne kadar doğruysa, ihmal edilen altyapı sorunu da o kadar yanlış. Bir taraftan toprağın üstünü göz kirliliğinden korurken, diğer taraftan altımızın oyulmasına göz yumulmamalı. Umarım altyapı konusundaki bekleyiş fazla uzun sürmez ve toprağımız suyumuz daha fazla kirlenmeden bu sorun çözülmüş olur.

Kar bereketi!

Birkaç yıldır kar yağışının pek de etkili olmadığı Kartepe’de bu yıl oldukça bereketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla göre kar kalınlığı hala zirvede. Hatırlayın geçen sene bugünleri, neredeyse hiç kar yoktu. Sezonun bereketli geçmesi turizmcilerin de yüzünü güldürdü. Elbette, önemli olan yeni sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayabilmek. Yoğun zamanda eksik ve hatalar daha iyi anlaşıldığı için bir sonraki sezonda bu eksikleri giderenler zaten öne çıkmayı başarıyor. Yoksa her “biz de bu işi yapıyoruz” diye yollara dökülen sadece günü kurtarabiliyor.

Yerel belediyelerin de bölgedeki turizm işletmecileriyle bir araya gelerek onları dinlemesi gerekiyor. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistle muhatap olan bölge esnafı haliyle nelerin eksik olduğunu nelerin öncelikli çözülmesi gereken sorunlar olduğunu daha iyi biliyor. Mart ayı sonuna doğru, hazır sezon da kapanıyorken, bölgedeki işletmelerle toplantı düzenlenerek çözüm odaklı yaklaşım gösterilmesi kazanç olacaktır.

Kar bereketinin yerel yönetimlerle bölge esnafı arasındaki bağı daha da kuvvetlendireceğine inanıyorum. Çünkü turizmciler bunu istiyor ve bekliyor. Birlikte yönetim modelinin en önemli ayaklarından biri olan bu toplantılardan Kartepe adına güzel sonuçların çıkmaması için hiçbir neden yok.

Görev değişikliği

Kartepe Belediyesi’nde başkan yardımcısı Murat Sabri Çakır’ın görevinde değişikliğe gidildi. Birkaç müdürlüğe daha yeni isim atayan Başkan Üzülmez, başkan yardımcılarının görev içerikleriyle ilgili de tasarrufa gitti. Göreve geldiği günlerde halkla yakın temas kurmaya çalışan Murat Sabri Çakır’ın görevi ise üçüncü kez değişti.

Mali konularda güvenilir biri isim olan Çakır, siyasi tecrübesizliğinin yanı sıra belediye tecrübesi de olmayınca, aldığı görevlerde sendeledi. Bu da vatandaşla arasındaki bağın gevşemesine neden oldu. İcra ettiği görevin tanımında değişiklik yapılan Çakır, bundan böyle daha kısıtlı bir alanda başkan yardımcısı olarak görev yapmayı sürdürecek. Değişikliklerle beraber hangi dengelerin değişeceğini de zamanla göreceğiz. Planlı, programlı ve en önemlisi halkı oyalamadan, geçiştirmeden, bilinçle hareket eden bir yönetici tablosu görebilmek en büyük temennimiz.