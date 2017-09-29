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Kartepe’de alzheimer hastaları unutulmadı

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Kartepe’de alzheimer hastaları unutulmadı
Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü, dünya da hızla yaygınlaşan ve kesin tedavisi henüz bulunamayan Alzheimer hastalığı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, bir dizi ziyarette bulundu

Çocuk kulübü üyeleri “Bugün Unutanları Hatırlama Günü” diyerek Alzheimer hastası olan Mehmet-Fatma Akkaya çiftini ziyaret ettiler. Kartepeli büyükleri ile sevgi ve saygı içerisinde yapılan sohbet ile çocuklar önemli bir etkinliğe imza attılar. Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü üyeleri bu etkinliği ile önemli bir konuda daha farkındalık sağladı.

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