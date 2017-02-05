Kartepe’de asansör protokolü İmzaladı

Kartepe Belediyesi, ilçe sınırları içerisindeki binaların Asansör Güvenliği konusunda A Tipi Muayene kuruluşu olan S&Q Mart Kalite Güvenlik San. Ve Tic. A.Ş. ile protokol imzaladı.

Kartepe Belediyesi, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereğince, her yıl yapılması zorunlu olan asansör yıllık kontrollerinin “A” Tipi Muayene Kuruluşlarına yaptırılması ile ilgili olarak, gerekli yeterliliği olan S&Q Mart Kalite Güvenlik San.ve Tic. A.Ş. Kuruluşu ile protokol imzaladı. Belediye ile muayene kuruluşu arasında 02.01.2017 tarihli görevlendirme sözleşmesi ile firma, ilçe sınırları içerisinde yetkili olarak görevine başladı.

YASAL ZORUNLULUK

Asansör kontrollerinin yılda en az bir kere yaptırılmasının yasal bir zorunluluk olduğunu kaydeden Kartepe Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Mustafa Kasımoğlu, “Yapılacak olan kontrollerde can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden asansörlerin kullanılmaması için bina sorumluları uyarılacak. İkinci kontrollere rağmen durumu düzeltilmeyen asansörler kullanıma kapatılacak” dedi.