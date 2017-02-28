Kartepe Belediyesi Geri dönüşüm Uygulamaları çalışmaları kapsamında ilçedeki eğitimcilere geri dönüşüm eğitimi verdi. Çevre bilincini tüm ilçe halkına aşılama hedefindeki Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in özellikle eğitim konusundaki hassasiyeti doğrultusunda Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim programına ilçedeki eğitim kurumlarının müdürleri, çevre kolu öğretmenleri ve okul aile birliği temsilcileri katıldı. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkililerinin ev sahipliği yaptığı programda, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve TEMA Kocaeli Şube Başkanı Nermin Tol, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Atıkların kaynağında ayrıştırma çalışmalarının önemine dikkat çeken konuşmacılar faaliyet gösterdikleri geri dönüşüm çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirdiler. Konuşmacılar, verdikleri eğitimde çevre kirliliğinin önlenmesi, azaltılması, ambalaj atıklarının evsel atıklardan ayrı toplanması konularında uyarı ve hatırlatmalarda bulunarak, bu konuda yürütülen çalışmalara tüm vatandaşların katılım göstermesini ve bunun da teşvik edilmesini istediler. Kartepe Belediye Başkan Yardımcısı Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in çevreye ve geri dönüşüme verdiği önemi aktardığı konuşmasında, “Belediye olarak bizler de bu konuda büyük bir hassasiyet ile çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. Geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakma hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalarımızın etki alanını ve gücünü arttırmak için geri dönüşüm ve kaynağında ayrıştırma projelerimize ilçe halkımızı da ortak ediyoruz” dedi.
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Kartepe’de Çevreci Eğitim programı yapıldı
Kartepe Belediyesi, Geri Dönüşüm Uygulamaları çalışmaları kapsamında ilçedeki eğitimcilerin eğitimine katkı sunmak amacıyla yapılan atık yönetimi, çevre ve geri dönüşüm konulu eğitim programına ev sahipliği yaptı
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