Kartepe'de deniz sezonu açıldı

Havaların ısınmasıyla Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü, Kartepeli bayanları denizle buluşturmaya başladı. Kadınlara verdiği desteklerden dolayı Kartepeli kadınlar Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkür ettiler

Kartepeli kadınların sosyal faaliyetlerine büyük önem veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez bu yönde gelen taleplere destek vermeye devam ediyor. Zor kış şartlarının geride kalması sonrasında Kartepe Belediyesi Kadın Kulübü, Kartepeli bayanları denizle buluşturmaya başladı. Haftanın dört günü Kadın Spor Merkezi üyelerini, Kandıra’nın Miço Koyu’nda bulunan kadınlar plajına götürerek deniz tatili imkanı Kartepeli kadınlara sunuyorlar.

ÜZÜLMEZ’E TEŞEKKÜR

Yaz boyu sürecek olan bu hizmet, kadınların hem spor yapmalarını hem de psikolojik açıdan rahatlayarak stres atmalarını sağlanmış oluyor. Stres atan kadınlar, toplum içerisinde daha faydalı ve etkin bireyler olarak sosyal aktivitelerini daha iyi yapabiliyorlar. Düzenlenen bu etkinliklerden ve de kadına verilen değerden dolayı, Kartepeli Bayanlar Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e teşekkürlerini ve minnettarlıklarını sunarak sevgi ve saygılarını ilettiler.