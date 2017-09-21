Kartepe’de Dünya İntiharı Önleme Günü etkinliği düzenlendi

Dünya İntiharı Önleme günü münasebetiyle, Kartepe Belediyesi Kadınlar kulübü tarafından üyelerine farkındalık eğitimi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Eylül ayı tüm dünyada insan hayatını tehdit eden intihar olgusu konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "Dünya İntiharı Önleme Günü” olarak ilan edildi. Dünya İntiharı Önleme Günü münasebetiyle Kartepe Belediyesi Kadınlar Kulübü tarafından üyelerine farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Dumlupınar ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde gerçekleştirilen eğitimlerde Kartepe Belediyesi Psikoloğu Hicret Kandaz tarafından Kadınlar Kulübü üyelerine eğitim verildi. Kandaz, farkındalık programında depresyon, depresyon belirtileri, stres, intihar ve intiharı önlemek konularıyla ilgili konuşma yaparak, bayanların sorularını cevapladı ve sıkıntılarına çözüm tavsiyelerinde bulundu. Eğitim sonunda bayanlar, bu imkanları ayaklarına kadar getiren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’e sonsuz teşekkürlerini ilettiler. Başkan Üzülmez, “Böyle bir günün varlığı toplumumuzda çok bilinmese de, öneminin farkında olarak eğitim konularımız arasına aldık. Bazı insanların içsel sorunlarını çözemeyeceklerine inanarak intihar gibi istenmeyen tercihlerde bulunmasını önlemek, toplumu bilinçlendirmek adına önemli, önleyici bir eğitim oldu” dedi.