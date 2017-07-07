Kartepe’de eğlence başlıyor!

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncü kez tekrarlanan Unutulmuş Değerler Festivali bugünkü ilk etkinliklerle başlıyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek olan festivalde etkinlikler Kartepe SEKA Kamp Alanı’nda düzenlenecek. Yurt içi ve dışından çok sayıda davetlinin de katılacağının açıklandığı program oldukça güzel programlara sahne olacak.
ÇADIRLAR KURULACAK
Program bugün saat 12.00’de SEKA Kamp Alanı’ndaki ilk programla başlayacak. Alanda kurulacak olan çadırlarda el sanatları ustaları ve zanaatkârlarının hazırladıkları ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel Türk dövüş sporu Matrak, geleneksel Osmanlı zeka oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi eski değerlerimiz yeniden hatırlanacak.
YABANCI KONUKLAR VAR
Bu arada festival bu yıl yine farklı bir formatta düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek konuklar da kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacaklar. Ayrıca Kartepeli kadınlar arasında düzenlenecek olan yemek yarışmasında da kentimizin ve ilçenin yöresel lezzetleri jürinin beğenisine sunulacak. “Hanım Eller Yarışıyor” adı ile gerçekleşecek yarışmaya katılımın büyük olması bekleniyor.
HÜLYA POLAT KONSERİ
Eskilere dönüş niteliği taşıyan program kapsamında çocukluğumuzun oyunları olan sek sek, misket, ip atlama gibi geleneksel eski oyunların hafızalardaki yerinin korunması sağlanacak. Kartepe Belediyesi 3. Unutulmuş Değerler Festivali kapsamında bugün ünlü sanatçı Hülya Polat sahne alacak. Polat, festivalin ilk gününde sevilen şarkılarını Kartepeliler için seslendirecek.
CUMARTESİ GÜNÜ PROGRAMI
Kartepe Çocuk Mehteran Takımı gösterisi
Kartepe Çocuk Halk Oyunları dans gösterisi
Bosna Hersek Halk Dansları Grubu
Makedonya Halk Dansları Grubu
Makedonya Davul Zurna Ekibi
Festival alanında stantların ziyareti
Hülya Polat Konseri
“Hanım Eller Yarışıyor” yemek yarışması
Yemek İkramı
Roman Ritim Grubu
Aşık Atışması
Meddah ve Orta Oyun gösterisi
Kukla ve sihirbaz gösterimi
Hacivat-Karagöz gösterimi
Makedonya’ya özgü yöresel helva İkramı
Rumeli Türkleri Folklor Grubu
İlahi Grubu
Gün boyunca geleneksel Okçuluk gösterimi ve tanıtımı yer alacaktır.