Kartepe’de eğlence başlıyor!

Kartepe Belediyesi 3. Unutulmuş Değerler Festivali, bugünkü ilk etkinliklerle başlıyor. Birbirinden renkli etkinliklerin düzenleneceği festivalde ünlü sanatçı Hülya Polat da sahne alacak

Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl üçüncü kez tekrarlanan Unutulmuş Değerler Festivali bugünkü ilk etkinliklerle başlıyor. Bugün ve yarın gerçekleşecek olan festivalde etkinlikler Kartepe SEKA Kamp Alanı’nda düzenlenecek. Yurt içi ve dışından çok sayıda davetlinin de katılacağının açıklandığı program oldukça güzel programlara sahne olacak.

ÇADIRLAR KURULACAK

Program bugün saat 12.00’de SEKA Kamp Alanı’ndaki ilk programla başlayacak. Alanda kurulacak olan çadırlarda el sanatları ustaları ve zanaatkârlarının hazırladıkları ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk okçuluğu, geleneksel Türk dövüş sporu Matrak, geleneksel Osmanlı zeka oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat-Karagöz oyunları gibi eski değerlerimiz yeniden hatırlanacak.

YABANCI KONUKLAR VAR

Bu arada festival bu yıl yine farklı bir formatta düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında Makedonya, Bosna-Hersek ve Sırbistan’dan gelecek konuklar da kendi kültürlerini ve halk oyunlarını tanıtacaklar. Ayrıca Kartepeli kadınlar arasında düzenlenecek olan yemek yarışmasında da kentimizin ve ilçenin yöresel lezzetleri jürinin beğenisine sunulacak. “Hanım Eller Yarışıyor” adı ile gerçekleşecek yarışmaya katılımın büyük olması bekleniyor.

HÜLYA POLAT KONSERİ

Eskilere dönüş niteliği taşıyan program kapsamında çocukluğumuzun oyunları olan sek sek, misket, ip atlama gibi geleneksel eski oyunların hafızalardaki yerinin korunması sağlanacak. Kartepe Belediyesi 3. Unutulmuş Değerler Festivali kapsamında bugün ünlü sanatçı Hülya Polat sahne alacak. Polat, festivalin ilk gününde sevilen şarkılarını Kartepeliler için seslendirecek.

CUMARTESİ GÜNÜ PROGRAMI

Kartepe Çocuk Mehteran Takımı gösterisi

Kartepe Çocuk Halk Oyunları dans gösterisi

Bosna Hersek Halk Dansları Grubu

Makedonya Halk Dansları Grubu

Makedonya Davul Zurna Ekibi

Festival alanında stantların ziyareti

Hülya Polat Konseri

“Hanım Eller Yarışıyor” yemek yarışması

Yemek İkramı

Roman Ritim Grubu

Aşık Atışması

Meddah ve Orta Oyun gösterisi

Kukla ve sihirbaz gösterimi

Hacivat-Karagöz gösterimi

Makedonya’ya özgü yöresel helva İkramı

Rumeli Türkleri Folklor Grubu

İlahi Grubu

Gün boyunca geleneksel Okçuluk gösterimi ve tanıtımı yer alacaktır.