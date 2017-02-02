Kartepe’de hastane yok, AKP’li Kandaz’ın övündüğü şeye bak!

Mesut Akbulut

2009 yılında yapılan yerel seçimler öncesi birçok belediye kapandı…

Yeni ilçeler kuruldu…

Yeni ilçelerden biri de KARTEPE…

Kartepe Belediyesi;

-Sarımeşe

-Köseköy

-Uzunçiftlik

-Uzuntarla

-Eşme

-Acısu

-Maşukiye

-Derbent

-Arslanbey

-Suadiye…

belediyelerinin kapanmasıyla kuruldu…

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Kartepe’nin nüfusu 111 bin 790…

Kartepe, bu nüfusuyla birçok Anadolu ilinden daha büyük…

10 beldeden oluşan Kartepe’nin en büyük sorunu; HASTANE…

111 bin 790 nüfuslu Kartepe’de ne özel bir hastane, ne de bir devlet hastanesi var…

BAKAN MÜEZZİNOĞLU’NA SORDUM

Dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 3 yıl önce ilimize gelerek STK’larla toplantı yaptı…

Toplantıya gazete yöneticileri olarak bizler de davet edildik…

Bakan Müezzinoğlu, sağlık yatırımlarını anlattı.

Yaptığı konuşmadan sonra kendisine bir soru sordum…

Bakan Müezzinoğlu’na; “Sayın Bakan, sizler yaptığınız yatırımlardan söz ediyorsunuz…

Kocaeli’de 100 bin nüfuslu Kartepe ilçesinde devlet hastanesi yok…

Halk perişan… Kartepe’ye devlet hastanesi yapmayı düşünüyor musunuz? diye sordum…

HERKES AKP’Lİ GÖNÜL’E BAKTI

Ben bu soruyu sorduktan sonra herkes Maşukiyeli olan AKP Kocaeli Milletvekili Sibel Gönül’e baktı…

Demek ki Sibel Hanım da daha önceden konuyu gündeme getirmiş olmalı ki, herkes Sibel Hanım’a baktı.

Bu soruyu sormam, Sibel Hanım’ın da hoşuna gitmişti…

Bakan Müezzinoğlu, konuyu araştıracağını, şimdilik yatırım programında olmadığını söyledi…

AKDAĞ DA KARTEPE’Yİ ES GEÇTİ

Aradan 3 yıl geçti…

Sağlık Bakanı Recep Akdağ önceki gün Kocaeli’ye geldi…

Kocaeli Valiliğini, AKP İl Başkanlığını ziyaret etti…

Akdağ, buralarda yaptığı açıklamada Gölcük’e ek devlet hastanesi binası, Çayırova’ya da devlet hastanesi yapılacağını söyledi…

Kartepe’den hiç bahsetmedi…

Kimse de Kartepe’ye bir devlet hastanesi yapmayı düşünüyor musunuz? diye sormadı…

111 bin nüfuslu Kartepe, üvey evlat muamelesi görmeye devam ediyor…

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Kartepe’de hastane sorunu devam ederken, önceki gün AKP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz, “KARTEPE SEMT POLİKLİNİĞİ 24 SAAT HİZMET VERECEK” başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı…

Kandaz, Kartepe Semt Polikliniği’nin 6 Şubat 2017 tarihinden itibaren 24 saat Acil Poliklinik hizmeti vermeye başlayacağını belirtti…

AKP’li Hasan Kandaz’ın açıklaması şöyle;

“24 saat Acil Poliklinik hizmeti vermesinde katkıları bulunan İl Başkanımız Şemsettin Ceyhan, milletvekillerimiz, Kocaeli Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, talimatları ile hizmetin gerçekleşmesini sağlayan Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık ve Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ’ a çok teşekkür eder, Kartepe halkımıza hayırlı uğurlu olmasını yüce Allah' tan niyaz ederim”

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Hasan Kandaz, birkaç dönemdir AKP Kartepe İlçe Başkanlığı yapıyor…

Görev yaptığı süre içinde ilçeye bir hastane yapılmasını sağlayamadı…

Yaptığı açıklamada Kartepe Semt Polikliniği’nin 6 Şubat 2017 tarihinden itibaren 24 saat Acil Poliklinik hizmeti vermeye başlayacağını söylüyor…

Bununla övünüyor…

Yahu, semt polikliniğinin 24 saat hizmet vermeye başlayacak olmasıyla övüneceğinize, ilçeye bir devlet hastanesi yapılması için çaba gösterin…

İlçeye bir devlet hastanesi yaptırın, dilediğiniz kadar övünün…

MUHALEFET DE YETERSİZ

Hastane yapılması konusunda Kartepe’deki muhalefetin de yetersiz olduğunu düşünüyorum…

Bütün siyasi parti ilçe başkanları bir araya gelse, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliğini, Kocaeli Valiliğini ziyaret etse, kendilerine durumu izah etse, bu ziyaretlerin etkili olacağını düşünüyorum…

Kartepe’den zaman zaman sağlık sorunlarıyla ilgili şikayetler alıyoruz…

Biz de bu sorunları dile getiriyoruz, ama bu sadece yazmakta kalıyor…

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Kocaeli’de yatırımlardan söz ederken, Kartepe’yi yine es geçti…

Anlaşılan eğer güçlü bir baskı olmazsa, Kartepe’ye bir devlet hastanesi yapılması daha uzun zaman gündeme gelmeyecek…