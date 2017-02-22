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Kartepe’de ihale yapıldı

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Kartepe’de ihale yapıldı
Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü’nce talep edilen, “Sayfa Başı Çıktı Hizmet Alım İşi” ile ilgili ihale; Atilla Karagöz’ın Komisyon Başkanlığında, 15 Şubat 2017 tarihinde Saat:10.00’da belediye toplantı salonunda yapıldı.

Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü’nce talep edilen, “Sayfa Başı Çıktı Hizmet Alım İşi” ile ilgili ihale; Atilla Karagöz’ın Komisyon Başkanlığında, 15 Şubat 2017 tarihinde Saat:10.00’da belediye toplantı salonunda yapıldı. Kartepe Belediyesi İşletme Müdürlüğü’nce talep edilen, “Sayfa Başı Çıktı Hizmet Alım İşi” ihalesi için, -Elif Çelebi (Çelebi Bilg. Yazıcı Malz.)  60.500,00 liralık teklif verdi. 

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