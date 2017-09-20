Kartepe’de ilköğretim haftası coşkuyla kutlandı

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftası tüm yurtta olduğu gibi Kartepe’de de coşku ile kutlandı.

İlköğretim Haftası Kartepe’de büyük bir coşku ile kutlandı. Dürdane Özdilek İlkokulu’nda gerçekleştirilen 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı ilköğretim haftasıetkinliklerine, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, Kartepe İlçe Müftüsü Mustafa Nurgün, ilçe protokolü ve veliler katıldı. İlköğretim Haftası etkinlik programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez “Bundan 15 yıl öncesinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul yöneticilerinin, velilerin bugün ki heyecanları yoktu. Aksine zor bir mücadelesi vardı. Ders kitaplarının temini, okulların düzeni nizamı, öğretime hazırlanması, öğrencilerin hangi sınıfta yer alacağının bile belli olmadığı dönemlerden 20-25 kişilik sınıflara, ders kitaplarını onlar adına düşünen, sosyal devletin var olduğu genel ve yerel yöneticiler tarafından eğitimini tam manasıyla desteklendiği bir konuma geldik” dedi. Daha önce 50-60 kişilik sınıflarda eğitim verildiğine dikkat çeken Başkan Üzülmez “Fiziki koşulların yetmediği okullardan bugün çok daha uygun koşulların, sosyal donatıların içerisinde yer aldığı, merkezi ve yerel yönetimler tarafından desteklenen bir döneme geldik. Özellikle bu durumu yetişmekte olan yeni neslinde bilmesi gerekiyor. Eğitime destek veren herkese teşekkür ediyorum. Kartepe Belediyesi olarak Bilgi Evleri, kültür gezileri ile destek verilecek her noktada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bisiklet ve tablet dağıtımları ile de çocuk ve ailelerimizi destekliyoruz. Bu vesile ile yeni eğitim - öğretim yılının tüm yavrularımıza, ailelerine ve eğitim camiasına hayırlar , sağlık ve başarılar getirmesini dilerim” açıklamasında bulundu.