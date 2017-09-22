Kartepe'de işyeri denetimleri sıklaştırıldı

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe sınırları içerisinde toplum ve çevre sağlığı açısından daha yaşanabilir bir kent oluşturulmasına yönelik denetim hizmetlerini aralıksız devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü denetimlerine aralıksız devam ediyor. Denetim çalışmaları sırasında zabıta ekipleri ilgili müdürlüklerle koordineli bir çalışma sergiliyor. Zabıta Müdürlüğü Denetim ekipleri, halk sağlığının gözetildiği iş yeri denetimlerinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, işletmelerde hijyen koşullarına uygunluğunu kontrol ediyor.

DENETİMLER ARTTI

Bayram çıkışı olması ve yeni eğitim öğretim yılına da girdiğimiz şu günlerde ilçe genelindeki denetim çalışmalarını sıklaştırdıklarını belirten Zabıta Müdürü ve Ruhsat Denetim Müdür Vekili Ali Özbayraklı, belediyeye gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini kaydetti. Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in hassasiyeti doğrultusunda halk sağlığının gözetildiği iş yeri denetimlerinde, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları, işletmelerde hijyen koşullarına uygunluğu kontrol ediliyor.

UYARILAR YAPILDI

Zabıta ve Ruhsat Müdürlüğü ekipleri denetimleri sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, evrakları eksik olan işletmelere de evraklarını tamamlanmaları için süre veriyor. Ekipler, verilen süre sonunda olumsuzlukların devam etmesi durumunda işyerleri hakkında yasal işlem yapacağını da duyurdu. Müdür Özbayraklı, denetimlerin aralıksız süreceğini ve halkın sağlığını ön planda tutmayarak kurallara uymayanlara hiçbir şekilde göz yumulmayarak cezai işlerin uygulanacağını belirtti.

MEN EDİLECEK

Ruhsat Denetim Müdür Vekili Özbayraklı, “Ekiplerimiz ilçe genelinde haksız rekabeti önlemek amacıyla işyerlerinde denetimlerini sürdürmektedir. Yapılan denetimlerde; ruhsatsız faaliyet gösteren işletmelere ruhsatlarını almaları için süreler verildi. Verilen süre sonunda yapılan kontrollerde ruhsatını almadığı tespit edilen işyerleri mühürlenmek suretiyle faaliyetten men edilecektir” dedi.