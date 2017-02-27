Belediye toplantı salonunda yapılacak ihaleye yerli istekliler katılabilecek. İhaleye ilişkin dokümanlar belediyenin internet adresinden görülebilir ve 100,00-TL karşılığı Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fatih Sultan Mehmet Mah. Dicle Cad.No.12 Kat:4 Kartepe adresinden temin edilebilir.
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Kartepe’de kültür ve sanatla ilgili ihale var
Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Kültür Sanat Organizasyon işleri ile ilgili açılan “2017 Yılı Kültür Sanat Etkinlikleri Organizasyonları Hizmet Alım İşi” ihalesi bugün saat 10.00’da açık ihale usulü ile yapılacak
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