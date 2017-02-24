Bugün öğle saatlerinde, Kartepe Seka Kampı bölgesinde bulunan eski kamyon lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 20 kamyon lastiği yanarken, alevler makilik alana sıçradı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyon lastikleri ve makilik alanı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soruşturma başlatıldı.
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Kartepe'de makilik alan küle döndü!
Kartepe'de araziye atılan eski kamyon lastiklerinin yakılması sonucu yaklaşık 3 dönüm makilik alan yandı.
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