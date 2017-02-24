  • BIST 88.037
  • Altın 145,116
  • Dolar 3,5815
  • Euro 3,8016
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 14 °C
  • Sakarya : 22 °C

Kartepe'de makilik alan küle döndü!

»
Kartepe'de makilik alan küle döndü!
Kartepe'de araziye atılan eski kamyon lastiklerinin yakılması sonucu yaklaşık 3 dönüm makilik alan yandı.

Bugün öğle saatlerinde, Kartepe Seka Kampı bölgesinde bulunan eski kamyon lastikleri kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi. Yaklaşık 20 kamyon lastiği yanarken, alevler makilik alana sıçradı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kamyon lastikleri ve makilik alanı söndürmek için çabaladı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de iki adrese uyuşturucu baskını!24 Şubat 2017 Cuma 13:48
  • Batman ve Kocaeli'de terör operasyonu!24 Şubat 2017 Cuma 09:04
  • Yunuslar uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor24 Şubat 2017 Cuma 07:58
  • TÜBİTAK mühendisleri tutuklandı!24 Şubat 2017 Cuma 07:53
  • Tersane işçisinin feci ölümü!24 Şubat 2017 Cuma 07:47
  • Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!23 Şubat 2017 Perşembe 17:25
  • Bu cami 3 ayda 3 kez soyuldu!23 Şubat 2017 Perşembe 16:13
  • Saffet öğretmenin şüpheli ölümü!23 Şubat 2017 Perşembe 16:09
  • Midye avcılarına para cezası!23 Şubat 2017 Perşembe 14:42
  • Kocaeli'de FETÖ davasında ilk beraat23 Şubat 2017 Perşembe 13:39
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim