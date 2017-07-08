Kartepe'de RENGARENK ŞENLİK!

Kartepe bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ‘Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’ oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Bu festivalde konserden, yarışmalara, oyunlardan geçmiş kültür sanatlarımıza unutulmaya yüz tutan birçok değer gün yüzüne çıktı.Kartepe Belediyesi, zengin ve renkli görüntüler eşliğinde yerli ve yabancı konukların katılımı ile geleneksel hale gelen Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali'nin 3'ncüsü gerçekleşti. Geçmişten günümüze ulaşmış veya unutulmaya yüz tutmuş her ne var ise bu festival de yer aldı. El sanatlarından, çocukluk yıllarımıza ait oyunlara, ev hanımlarının yarıştığı en lezzetli yemeğe kadar onlarca etkinlik Kartepe’yi şenlendirdi. Kartepe Seka Kamp Alanı'nda düzenlenen festivale binlerce vatandaş konuk oldu.

KATILIM OLDUKÇA YOĞUNDU…

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliği yaptığı etkinliğe; Vali Hüseyin Aksoy, AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Özak, Kartepe Kaymamı Ayhan Durmuş, AKP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Kandaz’da katıldı. Kartepe’de ki bu renkli şenliğin yurt dışından gelen misafirleri de vardı. Makedonya, Bosna- Hersek ve Sırbistan yöresel halk oyunları ekipleri de festivali şenlendiren konuklarımız arasında yer aldı. Çeşitli sanatların açıldığı festivalde, çocuklar oyun gruplarının yanı sıra at binmek için de uzun kuyruklar oluşturdu.

ESKİLER YAD ETTİ YENİLER TANIŞTI

100 adet değişik el sanatları ustaları ve zanaatkârlardan oluşan unutulmaya yüz tutmuş kültürlerimizin tanıtıldığı sanatlarda en az festival kadar renkliydi. Çadırlarda ebru, minyatür, hat, ahşap oyma, kırk yama, minyatür, seramik, güzel yazı yazma, geleneksel Türk Okçuluğu, geleneksel Türk Dövüş Sporu Matrak, geleneksel Osmanlı Zeka Oyunu Mangala, kağıt işlemeciliği, mesir macunu, halk ozanları ve Hacivat Karagöz oyunları gibi birçok unutulmaya yüz tutmuş değerler bilenler için anıların yad edilmesi bilmeyen çocuklarımız da bu değerlerle tanışması sağlandı.

HÜLYA POLAT SAHNEDE ÇOŞTURDU

Ayrıca "Hanım Eller Yarışıyor" adlı yemek yarışması ile Kartepe'de yaşayan ev hanımlarının marifetlerini kullanarak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel lezzetleri ve damak tatlarını gün yüzüne çıkartılması da sağlandı. Yaklaşık yüz ev hanımının yarıştığı yarışmada çorba, ana yemek, tatlı ve hamur işleri kategorilerinde lezzetler yarıştı. Kültür mirasının çocuklara aktarıldığı festivalde, çocuk oyun grupları, palyaço ve değişik animasyon ve oyunlar ile eğlenceli ve unutulmaz anlar sahne alacak. Festivali'nde Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Hülya Polat sahne aldı..

ÜZÜLMEZ HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Bu renkli festivalde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, ‘Geçmişi gururla dolu bir medeniyetin temsilcisi olmaktan onur uyuyoruz. O değerler ki bizlerin tarih boyunca bir harç gibi bir arada tutmuş. Bizleri bir yapmış o çağın her medeniyetinde gönül coğrafyamızda bir tutmuştur. Bir anlamda geleceğin gençleri geçmişimizdeki bu değerleri anlatabilmek bize büyük bir görevdir. Bizlere katkı sunan merkezi hükümetimize, yöneticilerimize teşekkür etmek istiyorum.

HERKESE İYİ EĞLENCİLER DİLEDİ

26-27 Ağustos’ta Sırbistan’da yine iki gün bu festivalin benzerini yurtdışında yaşayabilme yaşatabilme onurunu yaşayacağız. Önümüzdeki hafta kutlanacak milli günümüz 15 Temmuz’un yıldönümünde 15 Temmuz 2016 ve sonrasındaki Demokrasi Nöbetlerinde bir araya geldiğimiz siz değerli hemşerilerimizle bu yıl İzmit’teki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenecek olan anma etkinliğinde yine bir araya geleceğiz” dedi. Üzülmez konuşmasını festivale gelen katılımcılara güzel vakit geçirmeleri temennisinde bulunarak sonlandır. Hatice ŞENTÜRK

PAZAR GÜNÜ PROGRAMI

Sırbistan Halk Dansları Grubu

Makedonya Halk Dansları Grubu

Bosna Hersek Halk Dansları Grubu

Makedonya Davul Zurna Ekibi

Yemek ikramı

Aşık atışması

Çuval, yumurta, ip, yoğurt yarışması

Kukla ve sihirbaz gösterimi

Hacivat Karagöz gösterimi

Meddah ve Orta Oyun gösterimi

Rumeli Türkleri Folklor Grubu

İlahi Grubu

Ateşbaz Gösterisi

Gün boyunca geleneksel okçuluk gösterimi