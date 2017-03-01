Kartepe’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

Kartepe Belediyesi’nde 104 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile belediye adına yetkili olan Yerel-Sen arasında başladı.

Toplantının ilk oturumuna; Kartepe Belediyesi adına katılan Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in yanı sıra, Yerel-Sen Uzmanları Hasan Tenlik ile Murat Aslan, Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Abdullah Biçer, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Belediye-İş Şube Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Çınar, Belediye-İş Şube Mali Sekreteri Mehmet Er, Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Adıgüzel, Baş Temsilci Bülent Altıntaş, Temsilciler Mesut Işık ve İsa Kandaz da katıldılar. Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’ndaki ilk oturumda taraflar, birbirlerine temennilerini ilettiler. Toplu sözleşme görüşmelerine başlayan taraflar ilk oturumda 2 madde üzerinde anlaşma sağladı. Kartepe Belediyesi işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 09 Mart 2017 tarihinde devam etme kararı alan taraflar, Yerel-Sen binasında bir araya gelerek görüşmelere devam edecek.