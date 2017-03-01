  • BIST 89.320
  • Altın 146,907
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 6 °C

Kartepe’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı

»
Kartepe’de toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
Kartepe Belediyesi’nde 104 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Belediye-İş Sendikası ile belediye adına yetkili olan Yerel-Sen arasında başladı.

Toplantının ilk oturumuna; Kartepe Belediyesi adına katılan Başkan Yardımcısı Mehmet Filiz’in yanı sıra, Yerel-Sen Uzmanları Hasan Tenlik ile Murat Aslan, Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Abdullah Biçer, Belediye-İş Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar, Belediye-İş Şube Başkanı Yardımcısı Ertuğrul Çınar, Belediye-İş Şube Mali Sekreteri Mehmet Er, Denetim Kurulu Üyesi Ahmet Adıgüzel, Baş Temsilci Bülent Altıntaş, Temsilciler Mesut Işık ve İsa Kandaz da katıldılar. Kartepe Belediyesi Hizmet Binası’ndaki ilk oturumda taraflar, birbirlerine temennilerini ilettiler. Toplu sözleşme görüşmelerine başlayan taraflar ilk oturumda 2 madde üzerinde anlaşma sağladı. Kartepe Belediyesi işçilerini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 09 Mart 2017 tarihinde devam etme kararı alan taraflar, Yerel-Sen binasında bir araya gelerek görüşmelere devam edecek.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tohum desteği için son gün01 Mart 2017 Çarşamba 13:49
  • 6. Noter'e Kuyumcu atandı01 Mart 2017 Çarşamba 13:43
  • İş arayanlar dikkkat: 50 personel işe alınacak!01 Mart 2017 Çarşamba 13:14
  • KOTKO esnafı kahvaltıda01 Mart 2017 Çarşamba 13:11
  • İzmit’te mahalle inceleme gezisi01 Mart 2017 Çarşamba 13:01
  • Kahraman başkan konuştu!01 Mart 2017 Çarşamba 12:57
  • Beyaz Kalpler’den Kocaelispor antrenmanına ziyaret01 Mart 2017 Çarşamba 12:53
  • Üsküdar şehitleri için denize karanfil bıraktılar...01 Mart 2017 Çarşamba 12:50
  • Kocaeli Büyükşehir halk sağlığına önem veriyor01 Mart 2017 Çarşamba 12:49
  • Vali Güzeloğlu, 15 Temmuz şehidinin eşini ziyaret etti01 Mart 2017 Çarşamba 12:47
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim