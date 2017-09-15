Kartepe’de turizm “arabesk” oldu

M.Tanzer Ünal

Dün sabah Kartepe yöresinden bir dostum aradı.

Telefonda dakikalarca sohbet ettik.

Konumuz, turizm.

Kartepe’de turizm…

“Kartepe’de turizm arabeskleşti” diye söze girdi.

Devam etti…

“Her tarafı Araplar bastı. Kural yok, gelenek görenek yok. Araplar gelince normal turist gelmemeye başladı. Zaten bölgede gerçek anlamda turizm yerleşmemişti, olan da arabeskleşti. Çok garip bir durum ortaya çıktı. Her taraf vıcık vıcık!”

ATV’lerden şikâyet

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“Tanzer Bey, Maşukiye’ye ne zamandan beri gelmediniz?”

“Bilmem, epey olmuştur… Pazar yerine geliyorum da yukarılara çıkmayalı epey oldu...”

“Gelin bir görün! Dağ yolu ATV’lerle dolu. Kendi memleketlerinde araba kullanması yasak genç kızlar, burada kızlı erkekli ATV’lerle dolaşıyorlar. Trafik kurallarına uymuyorlar, sağda solda vızır vızır dolaşıyorlar. Normal otomobil kullananlar bu ATV’lerden illallah dedi. Bir gün birilerinin başı belaya girecek, ama ne zaman?”

“Trafik kontrolü yok mu?”

“Yok, ne gezer… Gelin bir bakın, burası panayır yeri gibi…”

Kaçak pansiyon işletmeciliği

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“Bir de kaçak pansiyon işletilmesi sorunumuz var…”

“Çok yaygın mı?”

Bu konuda defalarca yetkililere durumu bildirmemize rağmen bir sonuç alamadık. Sapanca’dan Maşukiye’ye kadar her taraf kaçak pansiyonlarla dolu. Kayıt kuyut yok! Vergi yok, çalışanların sigortası yok! Kimler kalıyor, kalanlar kaçak mı göçek mi, bu da belli değil. Kaçak pansiyonlar, kayıtlı pansiyon ve otellere zarar veriyorlar…”

Böyle “turizm ilçesi” olunmaz

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“Kartepe turizmin gözbebeği deniyor ya, böyle turizm olmaz. Kimin ne yaptığı belli değil. Bir sistem, bir disiplin yok! Dağ, kar ve kayak imkânı yeteri kadar değerlendirilemiyor. Arap turist gelse ne olacak? Doğru dürüst para harcayan yok ki! Araplar geliyor diye, bizim dağ ve kayak meraklısı turist gelmiyor. Ne anladım ben bundan. “

Kartepe’deki turizmciler ilgi bekliyor

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Kartepe bölgesindeki turizm işletmelerinin sıkıntılarını dile getirdim.

Durumu, Kocaeli Valiliği ile Kartepe Belediye’nin bilgisine ve ilgisine sunuyorum.

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O akşam Viyana’ya gittim, geldim

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Viyana, benim için müzik.

Çarşamba akşam birkaç saatliğine de olsa Viyana’ya gittim, geldim.

Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası konserinde, itiraf edeyim, kendimi bir an Viyana’da hissettim.

Ne güzel bir duygu…

İşte müziğin etkisi bu!

Sanayi Odası’na, Başkan Ayhan Zeytinoğlu’na, Genel Sekreter Memet Turabi’ye teşekkür ediyorum.

Böylesine güzel, böylesine lezzetli bir “müzik ziyafeti” organize ettikleri için…

Bir teşekkür de sahnedekilere.

Şef Özgür Günay’a, Konsertmeister Canberk Fıçıyapan’a, solist Tuğçem Kar’a…

1.Keman; Hakan Güven’e, Bora Gökay’a, Beste Gökay’a, Ezgi Sarıkçıoğlu’na, Ozan Bıkım’a…

2.Keman; Yaren Budak’a, Vugar Gurbanov’a, Arda Güven’e, Gözde Oktar’a, Yiğit Şentürk’e…

Viyola; Burak Kayan’a, Yelda Cansun Korsu’ya, Şule Çakar’a, Özüm Şemis’e…

Viyolonsel; Aslıhan Parlak’a, Burak Ayrancı’ya, Çağlar Çeliker’e, Özge Serçeler’e…

Flüt, Recep Fıçıyapan’a…

Klarinet, Evrim Güvemli’ye…

Fagot, Sertaç Çevikkol’a…

Trompet, Aras Yıldıran’a…

Trambon, Ali Ulusoy’a…

Akerdeon, Kaan Kar’a…

Ve davul, Umut Çılgın’a…

Hepsine teşekkür ediyorum.

Noktayı koymadan bir bilgi notu vereyim.

Kocaeli Sanayi Odası, Türkiye’de “Oda Orkestrası” olan tek Oda.

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2 görüş

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*”Adaleti sahiplenmeyen insan değildir.” CHATEUBRİAND

*”Dost, konuşmadan anlaşabildiğin insandır.” Robin SHARMA