Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Arslanbey Mahallesi'nde bir eve, yapılan takibin ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, K.K. ile Ş.Ü. esrar sararken yakalandı. Evde yapılan aramada ise 200 kök hintkeneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Kartepe'de uyuşturucu operasyonu
Kartepe'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 200 kök hintkeneviri ile 100 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
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