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Kartepe’de yol yapım ve parke çalışması

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Kartepe’de yol yapım ve parke çalışması
Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki yol yapım ve parke çalışmalarına devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde parke ile kaplı yollarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen iş programı çerçevesinde her hafta farklı mahallelerde parke yollarda tamirat yaparak iyileştirme yapan ekipler İstasyon, Uzuntarla ve Maşukiye Mahalleleri’nde sahada görev yapıyor. Alt yapı çalışması nedeniyle bozulan ana arter ve ara arter güzergahlarda kilitli parke taşı tamiratı ile yol iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. 

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