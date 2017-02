Kartepe’deki bu sorun çözülmeli!

Hasan Altınkaya

Turizmin merkezi olan Kartepe, turizm pastasından istediği payı bir türlü alamıyor. Buna neden olan faktörleri bir bir yazmaya kalksak belki sayfalar almaz. Fakat birkaç sorun var ki, değinmeden geçmek olmaz. Geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz “Kartepe’nin tek bir otele bağımlı kalmaması gerektiği” konusu epey ses getirmiş ve bu konuda girişimlerin olduğu kent yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bu güzel bir haber elbette, ama sorun sadece bununla bitecek gibi gözükmüyor. Bölgedeki işletmelerin daha verimli hizmet verebilmelerinin de önünü açmak gerekiyor. Örneğin; altyapı…

Evet, Maşukiye’de otel yolu boyunca turizm işletmeciliği yapan işyerlerinin ne şebeke suyu var ne de kanalizasyonu. Yaklaşık 20 km’lik yol boyunca onlarca irili ufaklı işletme bu dertle uğraşıyor. Özellikle zorlu kış şartlarında yaşadıkları sıkıntı kelimelerle tarif edilemez. Temiz su hatları döşenmediği için metrelerce uzaklıktan, pınar başlarından kendi imkanlarıyla su çeken bölge esnafı, ağır kış şartlarında hatlar da donduğu için bu işlemi birkaç kez tekrarlamak zorunda kalıyor. Geceleri hava sıcaklığının -15’leri gördüğü bir havada yeni bir hat çekmek zaruri oluyor.

Bir de kanalizasyon sorunu var ki, bu daha da vahim. Turizm bölgesi diye övündüğümüz, tek bir çöpün dahi doğaya karışmaması için mücadele ettiğimiz bu güzel coğrafyayı her gün kendi ellerimizle kirletiyoruz. Tüm giderler işletmelerin açtıkları çukurlarda birikerek doğaya karışıyor. Özellikle kimyasal atıkların doğaya verdiği zararın büyüklüğünü belirtmeye gerek yok. Tüm bunlar yıllardır bölgeye altyapı hizmeti gitmediği için oluyor.

Hatırlayın, otel yolu işletmecilerinin elektrik sorunu bile çok yakın zamanda giderilmişti. Bu konuda da ciddi sıkıntıların olduğunu her seferinde belirtmiştik ve uzun zaman sonra sorun çözülebilmişti. O günlerde hatırlıyorum, elektriğin gelmemesi için çok bahane vardı. Şundan dolayı bundan dolayı… Say say bitmez. Ama bir vali irade gösterdiği ve “bu iş yapılacak” dediği için sorun da kökten çözülmüştü. Yine benzer bir sıkıntı. Eminim birçok haklı bahane ya da hukuki engelleme vardır. Ancak her ne olursa olsun, sorunun çözümüne engel olmamalıdır.

Bölgedeki esnaf on yıllığına oraları kiralayıp vatandaşa hizmet veriyorsa, onların ihtiyacını da karşılamak gerekiyor. Bunu turizmin başkenti olma yolunda hızla ilerleyen Kartepe’ye çok görmemeliyiz. Binlerce insanın ziyaret ettiği bu güzel coğrafyayı yine binlerce insanın göz göre göre kirletmesine göz yummamalıyız. Bu güzellikleri kendi elimizle daha fazla kirletmeden sorunların çözümünü bekliyoruz. Doğa geri dönüşü olmayacak şekilde tahrip olduktan sonra yapılacak hiçbir açıklama fayda vermeyecektir. Bu vebal de sorumlu olan herkesin üzerinde kalacaktır. O yüzden kimse kimseye topu atmadan, taşın altına hep beraber elimiz koyalım ve bu sorunu bir an evvel çözelim.

Referandum ne zaman?

Gündelik hayatımızı adeta kilitleyen referandum meselesinin tarihi henüz net değil. Sanırım bu yazı yayınlanmadan Cumhurbaşkanının onayından geçmiş olacak, ancak bugüne kadar tarih konusunun netlik kazanmaması söylentileri de beraberinde getiriyor. Zaten bu konuda üzerimize yoktur, yaz babam yaz! Hükümet yetkililerinin beyanlarına bakacak olursak, bu tarihin 16 Nisan olması bekleniyor. Zaten daha erken ya da ileri bir tarihte olma ihtimali pek yok. Bunun için de bir seçim takvimi gerekiyor. Tarihin netlik kazanmaması, partilerin henüz sahaya inmemesi, vatandaşta da gergin bir bekleyişe neden oluyor. Herkes bir an önce kesinleşse de önümüze baksak modunda. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı sonrası ortalığın bir hayli hareketleneceği aşikar. Ancak dedik ya, bu tür durumlarda yaşanan fırtına öncesi sessizlik hali vatandaşı da biraz tedirgin etmiyor değil…