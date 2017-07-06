  • BIST 100.426
  • Altın 142,808
  • Dolar 3,6293
  • Euro 4,1326
  • Kocaeli : 24 °C
  • İstanbul : 27 °C
  • Sakarya : 24 °C

Kartepe’den Bilecik’e gezi

»
Kartepe’den Bilecik’e gezi
Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi tarafından düzenlenen gezi programına katılan heyet, diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'i ziyaret etti.

Bilecik ilçe, belde ve köyleri ile sahip olduğu güzellik değerlerini duyurmaya devam ediyor. Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi başta olmak üzere birçok tarihi değeri dolayısıyla turist akınına uğrayan Bilecik, yurdun birçok köşesinden konuklarını ağırlamaya devam ediyor.Bilecik’e gelen ziyaretçiler önce Söğüt ilçesindeki tarihi ve kültürel yerleri gezdi. Bilecik Belediyesi Görevlisi Arkeolog Umut Özdemir'in rehberlik ettiği heyet, daha sonra Bilecik’e gelerek, Şeyh Edebali Türbesi, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi, Tarihi Saat Kulesi ve Bilecik Belediye Sarayı'nı gezerek, bilgi aldı.Ziyaretleri kapsamında, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi Gösteri Salonu'nda, Bilecik Fethi belgeselini izleyen gruplar bol, bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sanatçılar Şiran'ı şenlendirdi29 Haziran 2017 Perşembe 12:22
  • Zamburkan: Müzelerimiz Kültür Tepesi ile bütünleşecek29 Haziran 2017 Perşembe 12:07
  • Öğretmenler İzmit’i turladı28 Haziran 2017 Çarşamba 14:05
  • Kocaeli'de bu yaz ünlü isimler konser verecek28 Haziran 2017 Çarşamba 10:18
  • Her ay bir kitap okumak ister misiniz?21 Haziran 2017 Çarşamba 13:49
  • Kız Meslek’te el sanatları sergisi21 Haziran 2017 Çarşamba 11:00
  • Yaşam boyu öğrenme sergisi20 Haziran 2017 Salı 23:33
  • Canlar, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı ziyaret ediyor19 Haziran 2017 Pazartesi 13:31
  • Karma fotoğraf sergisi Gebze Center’da açıldı17 Haziran 2017 Cumartesi 11:31
  • Atatürk'ün kaldığı konağa yeni görünüm14 Haziran 2017 Çarşamba 11:05
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim