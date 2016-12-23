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Kartepe’den Halep’e şefkat eli

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Kartepe’den Halep’e şefkat eli
Halep’e yardım için bir araya gelen Kartepe Suadiye halkı, Sumotaş Kooperatifi ve Hayrat İnsani Yardım Derneği yetkilileri, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez ile birlikte Halep’e yol alacak yardım TIR’larını yolcu etti.

İçinde gıda ve giyim paketlerinin olduğu 3 TIR dolusu yardım malzemesi, Başkan Üzülmez ve Kartepeli vatandaşların duaları eşliğinde Halep’e doğru yola çıktı. Gönderilen yardımlarla Haleplilerin yaralarına bir nebze olsun derman olmak istediklerini belirtilirken, Suadiye halkı zulme sessiz kalmayacaklarının altını çizdi.

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