Kartepeli kadınlar yaz sezonuna veda etti

Kartepeli kadınların yakından takip ettiği ücretsiz kadın spor yaşam merkezleri, yaz sezonunun son etkinliğini Kandıra Miço Koyu gezisiyle tamamladı

Kartepeli kadınlara aktif hizmet veren kadın spor yaşam merkezlerinin; üyeleri için her hafta dönüşümlü olarak düzenlediği Kandıra Miço Koyu turlarına sonbaharın gelişiyle birlikte ara verildi. Sezonun son turuyla birlikte Kartepeli kadınlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kerpe’de bu yaz hizmete açtığı, Miço Koyu Kadınlar Plajını görme ve doğal bir ortamda günübirlik tatil yapma imkânı da buldular.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yaz-kış devam eden spor, sağlıklı yaşam, eğitim, gezi gibi etkinlerle kadınların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlayan, sosyalleşmelerini destekleyen Kartepe Belediyesi Kadın Spor Merkezlerine üye olan kadınlar, verilen hizmetin kalitesinden ve çeşitliliğinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu imkanı sağlayan Başkan Üzülmez’e teşekkürlerini ileterek yaz sezonuna keyifle ve mutlulukla veda ettiler.