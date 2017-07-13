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Kartepeli kadınların yemekleri yarıştı

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Kartepeli kadınların yemekleri yarıştı
Kartepe’de düzenlenen ‘Uluslararası Unutulmuş Değerler Festivali’nde ‘Hanım Eller Yarışıyor’ yemek yarışması da gerçekleştirildi. Yarışmada 50 kadın el emeklerini sergilerken dereceye girenlere ödülleri verildi

Kartepe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ‘Unutulmuş Değerler Festivali’nin 3’üncüsü Seka Kampı’nda büyük coşku ve katılımla yapıldı. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in ev sahipliğinde düzenlenen festivalde ‘Hanım Eller Yarışıyor’ adlı yemek yarışması da gerçekleştirilerek dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

 

DÖRT DALDA YARIŞMA YAPILDI

Festivalin başlamasıyla 50 Kartepeli kadının katıldığı ‘Hanım Eller Yarışıyor’ yarışması start aldı. Geleneksel Türk Mutfağı dalında yapılan yarışmada 20 kişilik jüri ekibi değerlendirme yaptı. Yarışmada çorba, ana yemek, hamur işi ve tatlı dallarında yemekler yarıştı.

 

İLK 3 BELİRLENDİ

İstanbul Aşçılar Derneği Başkanı Fırat Hopikoğlu’nun yanı sıra KOÜ Öğretim Görevlisi Ayfer Özman da jüri heyeti içerisinde yer aldı. Her dalın ilk 3’ünde dereceye girenler belirlendi. Çorba dalında birinci Rabia Kabadayıoğlu, ikinci Şevval Şişman, üçüncü Emine Akkoca oldu. Dereceye girenlerin ödülleri AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker tarafından takdim edildi.

 

ANA YEMEK DALI

Ana yemek dalında Emine Şişman birinci olurken, Rabia Kabadayıoğlu ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Elif Sezer elde etti. Dereceye giren kadınların ödülleri AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan tarafından takdim edildi. Hamur işi dalında Serim Yılmaz birinci, Nuran Er ikinci, Meral Özcan da üçüncü oldu. Hamur işi dalında dereceye giren kadınların ödüllerini de Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez verdi.

 

HOPİKOĞLU ÖDÜLLERİ VERDİ

Tatlı dalında birinciliği Zeynep Ülker elde ederken, Cevriye Kaya ikinci oldu. Üçüncülüğü Hacer Sarıgül elde etti. Tatlı dalında dereceye girenlere ödüllerini İstanbul Aşçılar Derneği Başkanı Fırat Hopikoğlu takdim etti.

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