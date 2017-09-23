Kartepeli motorcular kupalarıyla Başkan Üzülmez’i ziyaret etti

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in destekleri ile büyük başarılara imza atan Kartepe Motosiklet Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcuları Başkan Üzülmez’i ziyaret etti

BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde yapılan ‘Yakın Karadeniz İkinci Düzce Baja Rallisi’nde R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde yarışan sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 5 enduro, 4 atv olmak üzere toplamda 9 yarışçı ile katıldığı yarışta, sporcuların hepsi kupalarla geri döndüler. Elde ettikleri başarı sonrasında Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcular Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret etti.

“HERKESİ SPORCU YAPTIN”

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez genç sporcuları kapıda karşıladı. Başkan Üzülmez, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay’ı başarılarından dolayı tebrik ederek, “Arslanbey’de bulunan herkesi sporcu yaptın” sözlerine kolay “Başkanım öyle bir enerji varmış. Bu enerjiyi sporda değerlendiriyoruz” sözleriyle cevap verdi.

BAŞKAN KOLAY BİLGİ VERDİ

Düzce’de yapılan Bahar Ralli’sinde elde edilen başarıdan söz eden Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, “Düzce’de düzenlenen yarışma 450 kilometrelik bir etaptır. 4 gün boyunca yarışmalar yapıldı. Düzce’nin 7 ilçesini kapsayan bir yarışma oldu. Spor kanalları tarafından canlı yayın verildi. Canlı yayın esnasında elde ettiğimiz başarılar sonrasında Kartepe’den bahsedilmiştir. Yarışmaya Kartepe’den sporcuların katılmaması durumunda yarışmanın olamayacağından söz edildi. Kartepemizde parkur yapılması noktasında geldiğimiz durumu size anlatmak için geldik. Bu spor stadyumlarda yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede yarışlar çok daha iyi izlenmektedir” dedi.