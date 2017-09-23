  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 21 °C
  • Sakarya : 22 °C

Kartepeli motorcular kupalarıyla Başkan Üzülmez’i ziyaret etti

»
Kartepeli motorcular kupalarıyla Başkan Üzülmez’i ziyaret etti
Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in destekleri ile büyük başarılara imza atan Kartepe Motosiklet Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcuları Başkan Üzülmez’i ziyaret etti

BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİLER

Geçtiğimiz günlerde yapılan ‘Yakın Karadeniz İkinci Düzce Baja Rallisi’nde R1, R2, R3 ve R4 kategorilerinde yarışan sporcular, 4 gün boyunca kıyasıya mücadele ettiler. Kartepe Motosiklet Spor Kulübü 5 enduro, 4 atv olmak üzere toplamda 9 yarışçı ile katıldığı yarışta, sporcuların hepsi kupalarla geri döndüler. Elde ettikleri başarı sonrasında Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay ve sporcular Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’i makamında ziyaret etti.

 

“HERKESİ SPORCU YAPTIN”

Sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez genç sporcuları kapıda karşıladı. Başkan Üzülmez, Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay’ı başarılarından dolayı tebrik ederek, “Arslanbey’de bulunan herkesi sporcu yaptın” sözlerine kolay “Başkanım öyle bir enerji varmış. Bu enerjiyi sporda değerlendiriyoruz” sözleriyle cevap verdi.

 

BAŞKAN KOLAY BİLGİ VERDİ

Düzce’de yapılan Bahar Ralli’sinde elde edilen başarıdan söz eden Kartepe Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Kolay, “Düzce’de düzenlenen yarışma 450 kilometrelik bir etaptır. 4 gün boyunca yarışmalar yapıldı. Düzce’nin 7 ilçesini kapsayan bir yarışma oldu. Spor kanalları tarafından canlı yayın verildi. Canlı yayın esnasında elde ettiğimiz başarılar sonrasında Kartepe’den bahsedilmiştir. Yarışmaya Kartepe’den sporcuların katılmaması durumunda yarışmanın olamayacağından söz edildi. Kartepemizde parkur yapılması noktasında geldiğimiz durumu size anlatmak için geldik. Bu spor stadyumlarda yapılmaya başlanmıştır. Bu sayede yarışlar çok daha iyi izlenmektedir” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ertan Demirhan: Hepimizin takımı23 Eylül 2017 Cumartesi 15:05
  • BAL gibi bir sezon olsun!23 Eylül 2017 Cumartesi 15:04
  • Haydi Usta’m!23 Eylül 2017 Cumartesi 15:03
  • Süper A’da zor randevular23 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
  • 23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar22 Eylül 2017 Cuma 23:23
  • Darıca’nın işi zor olmayacak22 Eylül 2017 Cuma 22:22
  • Gölcükspor, Pazar’da!22 Eylül 2017 Cuma 21:21
  • Birlikspor’un rakibi Bucaspor22 Eylül 2017 Cuma 20:00
  • Yiğit Alp Altınordu’da!22 Eylül 2017 Cuma 19:00
  • Enver Güler: O stat dolacak!22 Eylül 2017 Cuma 18:00
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim