  • BIST 77.549
  • Altın 127,514
  • Dolar 3,5124
  • Euro 3,6670
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

Kartepe'nin havadan görüntüsü büyüledi

»
Kartepe'nin havadan görüntüsü büyüledi
Ülkemizdeki Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe'nin havadan görüntüsü büyüledi.

Kartepe'de kar kalınlığı 158 santime ulaştı. Kartepe özellikle hafta sonları çevre illerden de tatilcilerin akınına uğradı. Otel bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar uzun otomobil kuyrukları oluşturdu. Hafta sonunu çok hareketli geçiren Kartepe'nin havadan görüntüsü ise büyüledi. Sapanca Gölü ile Kartepe'nin aynı karede yer aldığı görüntüler izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Kartepe Belediyesi ekipleri de, gelen yerli ve yabancı turistlerin tatillerini rahat geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

20161222aw936207_01.jpg

20161222aw936207_02.jpg

20161222aw936207_05.jpg

20161222aw936207_06.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD’ın araç filosu güçlendi22 Aralık 2016 Perşembe 12:56
  • Polise en minik destek22 Aralık 2016 Perşembe 12:47
  • Ersoy’dan Ayaz’a ziyaret22 Aralık 2016 Perşembe 12:41
  • Gübretaş’tan Baran’a ziyaret22 Aralık 2016 Perşembe 12:40
  • İzmit'te 50 bin kişilik dev yürüyüş yapılacak!22 Aralık 2016 Perşembe 12:16
  • Akıncı: Sendikacılığa uymuyor22 Aralık 2016 Perşembe 12:11
  • KOÇDER’den farkındalık kermesi22 Aralık 2016 Perşembe 11:58
  • KOTO’da neler oluyor?22 Aralık 2016 Perşembe 11:21
  • Halep için Kandıralı kadınlar el ele verdi22 Aralık 2016 Perşembe 11:12
  • Körfez Fatih'te 'yerli malı' var22 Aralık 2016 Perşembe 11:10
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim