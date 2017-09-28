Kartepe'nin hayalini o firma hayata geçirecek

Kartepe’nin 50 yıllık hayali Teleferik Projesi hayata geçiyor

Kartepe Belediyesi’nin en önemli vizyon projelerinden olan teleferik projesi için yapılan ihaleye iki firma katıldı. Teleferik Projesi’nin ihalesi belediye toplantı salonunda yapıldı. Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasında yapılacak toplam 4 bin 960 metrelik hat için 2 firma teklif verdi. Komisyon Başkanlığını Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Filiz’in yaptığı ihaleye Bursa Teleferik’in işletmecisi Halatlı Taşımacılık ile Afyon Karahisar teleferik hattının işletmecisi Valter Asansör katılarak teklif verdi. Yaklaşık 71 Milyon TL’ye mal olması beklenen projede ihaleye en yüksek teklifi Valter Asansör şirketi yıllık kira dışında tesisin tüm işletme cirosundan yüzde 17.2 pay vermeyi taahhüt etti.

TEKLİFLER VERİLDİ

Kartepe Teleferik ihalesine katılan Halatlı Taşımacılık yıllık 350 bin TL tesis kirasına ilave olarak işletilecek tesis toplam gelirinden yüzde 10.51 oranında pay vermeyi teklif ederken, Valter Asansör ise 350 bin TL kira bedeli dışında işletilecek tesisten toplam elde edilen gelirden yüzde 17.2 oranında pay vermeyi teklif etti.

50 YILLIK HAYAL GERÇEKLEŞİYOR

İhalenin ardından projenin öncüsü olan ve bu aşamaya gelmesinde büyük gayret göstererek projeyi bu noktaya taşıyan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Kartepeli vatandaşlarımızın hayali gerçek olmaktadır. Geçmiş dönemde görev yapmış yöneticiler dahil herkesin hayali olan Kartepe Teleferik Projesi’nin ihalesini yaptık. Hepimizi heyecanlandıran, Kartepemizin 50 yıllık hayali olan Teleferik Projemizin ihalesi yapıldı. Katılan firmalara teşekkür ediyorum. Teknik ve bürokratik olarak ihale onay sürecinin tamamlanması ardından , Allah'ın izniyle en hızlı şekilde uygulama süreci başlayacaktır. Hep birlikte bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğu ile Tüm hemşehrilerime, Kartepemize ve şehrimize hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

İLK HAT

Kocaeli de uzun yıllardır gündemde olan teleferik hattı ile ilgili ilk ciddi adımı atan Kartepe Belediyesi oldu. Orman ve su İşleri Bakanlığından tüm izinleri alınan teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasındaki 4 bin 960 metre hat ihaleyi alan firma tarafından 29 yılığına işletilecek. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile yapılacak olan teleferik hat çift yönlü ve 3 halatlı olacak. Teleferik hattında 2 tane 90 kişilik kabinler kullanılacak.