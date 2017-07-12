Kartepe’nin yıldızı söndü, Erzurum ve Bolu moda!

Erzurum ile Kartepe arasında kamp yeri rekabeti çekişmesi sürüyor

Şu anda Kartepe rakibine karşı geride kaldı. Bir çok takım artık Kartepe’yi tercih etmezken, Bolu ve Erzurum yine favori hale geldi. Elazığspor’da daha önce Kocaeli Kartepe’de yapılacağı duyurulan 2. etap kampının yeri değişti. Elazığ temsilcisi, 1. etap kampında olduğu gibi 2. etap kamp programını da Erzurum'da gerçekleştirecek. Daha önce 1. etap kampının ardından Ankara Kızılcahamam’da toplanacağı açıklanan ancak yönetim kurulunun aldığı kararla Kocaeli Kartepe’de yapılacağı duyurulan 2. etap kampında yine değişiklik yapıldı.

BİZİM TAKIMLAR BİLE KARTEPE’Yİ TERCİH ETMİYOR

Kartepe’de nefis oksijen ortamı ve serin havaya rağmen, sahaların bakımsızlığı ve yetersizliği, takımların Bolu ya da Erzurum gibi yerlere göç etmesine neden oluyor. Bir dönem cazibe merkezi haline gelen ve takımların kalacak yer bile bulamadığı Kartepe’nin yıldızı erken söndü. Temsilcilerimiz Kocaelispor, Gölcükspor ve Darıca ile diğerleri dahi, başka kamp merkezlerini tercih ediyor. Bolu’nun yıldız yine parlamış gözüküyor.