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Kartepe'ye yeni müdür atandı

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Kartepe'ye yeni müdür atandı
Kartepe Belediyesi bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan Ali Özbayraklı, Zabıta Müdürü görevine getirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir süredir Ruhsat Müdürü Semra Begeç tarafından vekaleten yürütülen Zabıta Müdürlüğü koltuğuna Ali Özbayraklı’yı atadı.

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