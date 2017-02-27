Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir süredir Ruhsat Müdürü Semra Begeç tarafından vekaleten yürütülen Zabıta Müdürlüğü koltuğuna Ali Özbayraklı’yı atadı.
- BIST 88.116
- Altın 145,396
- Dolar 3,6007
- Euro 3,8105
- Kocaeli : 11 °C
- İstanbul : 9 °C
- Sakarya : 11 °C
- Kardeş Pası basketbol turnuvası düzenlenecek
- Tramvayda çalışmalarından yeni gelişme
- İstiklal Marşı okuma yarışmasına birinciler belli oldu
- Sokak Hayvanları Yakalama Timi oluşturuldu
- Ekrem Gezenler vefat etti
- Semra Birol vefat etti
- Sulhattin Akkuş vefat etti
- Nazlı Yıldız vefat etti
- Atilla Işıkçı vefat etti
- Fatma Ekmen vefat etti
- Nusret Kaya vefat etti
- PTT'den ücretsiz SMS servisi
- COSME’den 2017 için 304 milyon Avro bütçe
- KOÜ’de cam şişeli, sopalı kavga!
- 5 TL ile 15 il gezdi
Kartepe'ye yeni müdür atandı
Kartepe Belediyesi bünyesinde 10 yılı aşkın süredir çalışan Ali Özbayraklı, Zabıta Müdürü görevine getirildi.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tramvayda çalışmalarından yeni gelişmeBüyükşehir tarafından yapımına devam edilen Akçaray tramvay çalışmasında raylar arasında kaynak çalışması devam ediyor
İstiklal Marşı okuma yarışmasına birinciler belli olduİstiklal Marşın’ın kabulünün 96’nci yılı nedeniyle düzenlenen “İstiklal Marşını Ezbere okuma yarışması” il finali gerçekleştirildi. Programda 12 ilçenin birincileri kıyasıya yarıştı
Sokak Hayvanları Yakalama Timi oluşturulduBüyükşehir, alacak Sokak Hayvanlarını Yakalama Timi’ni oluşturan personele eğitim verdi
5 TL ile 15 il gezdiCebinde 5 TL ile Türkiye’yi doğudan batıya, kuzeyden güneye gezen Mehmet Yıldız, üniversite öğrencisi olduğu Giresun’dan memleketi Adana’ya gitmek için otostop yaparak başladığı macerayı son iki yılda 50’den fazla ili gezerek sürdürüyor.
Matbaacılar Derneği’nde Şen, yeniden başkan seçildi3 dönemdir Kocaeli Matbaacılar Derneği’nin başkanlığını yapan Mehmet Akif Şen, önceki gün yapılan kongrede oy birliğiyle dördüncü kez başkan seçildi
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta 3 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu hafta 2 yabancı bir animasyon olmak üzere 3 yeni film vizyona girdi.
- İzmit sinemalarında 5 yeni film sizi bekliyorİzmit sinemalarında bu hafta 5 yeni film vizyona giriyor.
- Vizyonda 4 yeni film var!İzmit sinemalarında bu hafta 2’si animasyon 2’si yabancı olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi.
- İzmit Sinemalarından bu hafta, vizyonda 3 yeni film varVizyona bu hafta Vezir Parmağı, Cesur Kahraman ve Yeni Nesil Ajan: Xander Cage'in Dönüşü adlı 3 yeni film giriyor.
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- Sağlıklı yaşamın 10 anahtarıSağlık Bakanı Recep Akdağ Türkiye’de üç kişiden birinin obez olduğunu açıkladı.
- Mikrobiyomun düzeltilmesi için 6 tavsiyeBağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan mikrobiyomun insan sağlığı açısından önemine sık sık değiniyoruz.
- K2 VitaminiYeni kavranan K2 Vitaminiyle ilgili bilmemiz gerekenleri Sağlıklı Yaşıyoruz Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın sizler için hazırladı, Nurçin Çağlar da özetledi ve düzenledi.
- Kilo verememenin 8+4 nedeni!Karatay Diyeti’ne başlayan birçok kişi çok rahat bir biçimde kilo verdiğini belirtirken bazı kişiler de Karatay Diyeti’ni uyguladıkları halde kilo veremediğini dile getiriyor.
- 5 TL ile 15 il gezdi
- Oscar'lar sahiplerini buldu!
- Yıllar otomobilleri bile değiştiriyor...
- Refah düzeyi en yüksek ülkeler
12345678
- Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
- Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...
- Kemal Sunal'ın meşhur pişmaniye sahnesi...
- Kent merkezinde görsel şölen...
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim