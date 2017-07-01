KASKF Bucak ve İbiş’i ziyaret etti

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın, KASKF Müdürü Celal Güreşen, Körfez Kulüpler ve Spor Adamları Birliği Başkanı Tarık Gürgen, Körfez Birlik Spor Kulübü Başkanı Maşallah Akbaş, Esenspor Kulübü Antrenörü Kenan Ay, Kocaeli Birlik Spor Alt Yapı Koordinatörü Ali Gürdal, Taşköprü Birlik Spor Kulübü Başkanı Orhan Tuna ile birlikte Yenimahalle Spor Kulübü Başkanı Doğan Bucak ve Yeniyalı Barbaros Spor Kulübü Başkanı İzzet İbiş'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Efsane Başkan İzzet İbiş ve Doğan Bucak, ziyaretlerinden dolayı Başkan Aydın ve ekibine teşekkür ederek, kendileri için moral olduğunu ifade etti.​