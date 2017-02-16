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KASKF TBMM ziyaret etti

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KASKF TBMM ziyaret etti
Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte kulüp yöneticileri, önceki gün TBMM’yi ziyaret etti.

İlimiz Milletvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüştü.Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp yöneticileri, Türkiye Büyük Millet Meclisinde İlimizin milletvekilleri, Gençlik ve Spor Bakanı Çağatay Kılıç ve Başbakan Binalı Yıldırım ile görüştü. Heyet daha sonra TASKKF ziyaret etti, Genel Başkan Ali Düşmez ile sohbet etti. Amatör sporun sorunları ve yapılacak işlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Heyeti Ankara’da Ak Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu kapıda karşıladı. Geç saatlere kadar süren ziyarette konuklarla yakından ilgilendi. KASKF Başkanı Murat Aydın her milletvekiline sporla ilgili sorunlar için ayrı ayrı bir dosya hazırladı. Ayrıca ilimizde yapılması planlanan projeler hakkında bilgi aldılar.

 

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