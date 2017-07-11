KASKF ve Aydın’ın vefası

KASKF ve Murat Aydın’ın vefası...

KASKF Başkanı Murat Aydın ve yöneticiler, geçen ay gerçekleşen Olağan Genel Kurul’un ardından Çenesuyu Plajyolu Spor Kulübü Başkanlığı görevini Erhan Taşkın’dan devralan, kentimizin spor duayeni Bünyamin Akman ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Murat Aydın’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Aydın, yeni başkan Bünyamin Akman ile yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek, yeni sezon için başarı dileğinde bulundu.