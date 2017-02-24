KASKF’den teşekkür ziyaretleri

Amatör Kulüpler Federasyonu yönetimi, Adnan Köşker ve Nilay Ayran’a teşekkür etti

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ve Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’ı ziyaret etti. İlk olarak Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’i ziyaret eden KASKF Başkanı Murat Aydın, amatör spor kulüplere bugüne kadar verdiği desteklerden ötürü Köşker’e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Amatör Spor Kulüplerimizi önemsiyoruz. Milli sporcuların temelleri bu kulüplerde atılıyor. Bunun bilincindeyiz ve Gebze Belediyesi olarak amatör spor kulüplerini önemsiyoruz” dedi.

“KASKF’NİN YANINDAYIZ”

Başkan Aydın ve ekibi ardından Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Nilay Ayran’ı da ziyaret etti. Ziyarette Ayran, Başkan Aydın ve ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek, Gebze Belediyesi olarak KASKF’nin yanında olduklarını belirtti. Son olarak desteklerinden dolayı Ayran’a da teşekkür eden Başkan Aydın, Ayran’a hediye takdim etti.

SOBA’YI DA ZİYARET ETTİLER

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba'yı da ziyaret etti. İlçe teşkilatında gerçekleşen ziyarette ilimizde ve Gebze'deki spor faaliyetleri hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Hasan Soba Murat Aydın ve ekibine çalışmalarından dolayı başarılar dileyerek ziyaretleri için teşekkür etti.