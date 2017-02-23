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Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!

Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!
‘Tırnakçılık’ yöntemiyle market kasiyerini dolandıran vatandaş polis tarafından aranıyor. 100 TL’yi bozdurma bahanesiyle market kasiyerini dolandıran kişi güvenlik kameralarına da yakalandı
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