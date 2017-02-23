Kaşla göz arasında kasiyeri dolandırdılar!

‘Tırnakçılık’ yöntemiyle market kasiyerini dolandıran vatandaş polis tarafından aranıyor. 100 TL’yi bozdurma bahanesiyle market kasiyerini dolandıran kişi güvenlik kameralarına da yakalandı

Körfez Fatih Mahallesi’nde bulunan bir marketten 90 kuruş değerinde peçete satın alan dolandırıcı kasaya geldiğinde 100 TL uzattı. 100 TL’yi alan kasiyer önce paranın gerçek olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra parayı tam kasaya koyacakken dolandırıcı, “Bende bozuk varmış onu verin geri” diyerek madeni paraları çıkarttı. Bu esnada 100 TL’ye market görevlisinden bozmasını rica etti. 5-20-20 ve 10 şeklinde kasiyerden para alan dolandırıcı, o esnada 100 TL’yi el çabukluğuyla sakladı. Ardından kasiyere madeni paralar lazım deyip bu defada 10 TL uzatarak hesabı buradan al dedi. Kafası karışan kasiyeri, dolandırıcının arkadaşı olan ve müşteri gibi sorular soran bir başka kişi de oyaladı.

POLİS ARIYOR

Dolandırılan kasiyer Halil Yazıcı, “Kafa karıştırıp 100 TL’nin üstüne yattı” dedi. Olayın ardından polise giderek suç duyurusunda bulunan kasiyer güvenlik kamera görüntülerini de polise iletti. Bu iki şahsın daha önce de Körfez bölgesinde bu tip hırsızlıklara karıştıkları ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildikleri öğrenildi. Polis şimdi her yerde bu iki yankesiciyi arıyor. Bülent EKİNCİ

Hırsızlık anı kamerada! İzmlemek için tıklayın...