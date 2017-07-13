Katar'la yeni yol haritası belirlenecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edileceğini duyurdu

"Türkiye bugüne kadar 197 kargo uçağı, 16 TIR ve bir gemi ile Katar'ın günlük ihtiyaçlarını tedarik etti" diyen Zeybekci, "Bundan sonra da Katar'ın günlük ya da uzun vadeli ihtiyaçların giderilmesine devam edeceğiz" ifadesini kullandı.