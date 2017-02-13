Açıldığı günden beri ziyaretçi akınına uğrayan Katip Düzgün, dostlarının kendisini ziyaret etmesinden son derece mutlu olduğunu dile getirdi.
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Katip Düzgün'e ziyaretçi akını
Körfez'de Enka Gayrimenkul’ün sahibi Katip Düzgün'e, ziyaretçi akını devam ediyor.
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