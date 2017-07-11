Kavas ve Coşkun aileleri mitingde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü’nün finali Maltepe’de yapılan Adalet Mitingi ile sona erdi

Mitinge 2 milyonu aşkın kişi katıldı. Kocaeli’den de mitinge büyük ilgi gösterildi. Derince’de ikamet eden Çetin Kavas, kardeşi Suna Kavas, ablası Aslı Kavas, Plaj Yolu’nda oturan Rıza Coşkun ve eşi Hüsniye Coşkun da Maltepe’deki mitinge katılarak heyecana ortak oldular. Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı Ruhi Çelik de Yenikent Mahallesi’nden kalkan otobüsle Maltepe’ye giderek mitinge katıldı.