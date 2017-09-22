Kavram Eğitim Kurumları öğretmenlerini bilgilendirdi

İzmit Kavram Eğitim Kurumları, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı başlamadan önce öğretmen kadrosuna seminerler verdi. Öğretmenler yeni müfredat ile ilgili bilgilendirildi

Kocaeli’nin eğitimde marka olmuş lider kurumlarından Kavram Eğitim Kurumları, Özel İzmit Kavram Temel Lisesi’nde gerçekleştirdiği öğretmen seminer çalışmalarını tamamladı. Seminerde 2017-2018 eğitim-öğretim yılında uygulanacak olan yeni müfredat hakkında öğretmenler bilgilendirildi.

“ÖĞRETMENLERİN DONANIMI ÖNEMLİ”

İzmit Kavram Eğitim Kurumları kurucusu Handan Kümeli, “Öğretmenlerimizi kadromuza dâhil ederken çok özenli davranıyoruz. Ancak eğitim dinamiktir. Gelişmek ve üretmek zorundayız. Çağın gereklerine ve geleceğe yönelik eğitim öğretim yapmalıyız. Bu nedenle öğretmenlerin donanımını önemsiyoruz. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisimiz yaz dönemi boyunca pek çok konuda öğretmenlerimize yönelik seminerler verdi. Bizler de kendi tecrübelerimizle zaman zaman katkıda bulunmaya çalışıyoruz” dedi.

“KOLEJ PROJESİ”

İzmit Kavram Eğitim Kurumları kurucularından İrfan Yavuz ise “Bugün 2 özel öğretim kursu, 1 temel lise ve 1 çocuk kulübü olarak hizmet sürdürmekteyiz. Gelecek yıl ise övünerek bahsettiğimiz “Kolej” projemizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta, hedeflerimize ilerleme yolunda bizi umutlandırmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerimize yeni öğretim programları ile ilgili ayrıntılı ve faydalı sunumlar yaptı. Bizler de bu bilgiyi özel öğretim kursumuz bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizle paylaşmak istedik” şeklinde konuştu.