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Kavurucu sıcaklar geri geliyor!

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Kavurucu sıcaklar geri geliyor!
Ülkemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta başından itibaren Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde, mevsim normallerinin 3 ile 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin edi

Hava sıcaklıklarının ilimizde yarın 33-34 dereceye kadar çıkması beklenirken, pazartesi günü ile birlikte artışın devam edeceği ve cuma gününe kadar 36 derece dolaylarını bulması öngörülüyor.

 

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gönderilen uyarıda, 'Önümüzdeki hafta yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10-16 saatleri arası güneş ışınlarına direk maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır" söylendi.

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