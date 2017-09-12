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Kaybolan emekli öğretmen otogarda bulundu

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Kaybolan emekli öğretmen otogarda bulundu
Derince Yenikent Mahallesinde eşi ile yaşayan, depresyon teşhisi ile ilaç kullanan ve 2 gündür her yerde aranan 60 yaşındaki Gülten Tarım isimli emekli öğretmen sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından otogarda bulundu.

Derince Yenikent Mahallesi Turgut Özal Caddesi 10. Kooperatif Cumhuriyet Sitesi C3 adresinde eşi Rıfat Tarım ile birlikte yaşayan emekli öğretmen Gülten Tarım (60), 9 Eylül günü saat 13.00 sıralarında çıktığı evine bir daha dönmedi. Depresyon hastalığı teşhisi nedeniyle ilaçlar kullanan Gülten Tarım'ın daha önceleri de habersiz şekilde evden çıktığı ve akşamları evine geri döndüğü öğrenildi. 9 Eylül günü saat 13.00 sıralarında telefonunu evde bıraktıktan sonra çantasını yanına alarak evden çıkan Gülten Tarım bir daha evine dönmedi.

OTOGARDA BULUNDU

Eşinin eve gelmemesi üzerine paniğe kapılan Rıfat Tarım durumu polis ekiplerine haber verdi. Yaşlı kadının bulunması için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, emekli öğretmen Gülten Tarım’ı İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminalinde sabah saat 06.30 sularında buldu. Tarım, yakınlarına teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN

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