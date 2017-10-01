Kaygan yolda duramadı! 5 yaralı...

Kocaeli'nin Körfez ilçesi İzmit istikametinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yarımca mevkiinde D-100 Karayolu üzerindeki ışıklarda iki otomobilin karıştığı trafik kazası meydana geldi. İzmit istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 41 HK 130 plakalı araç, sürücüsünün kaygan yolda duramaması üzerine, kırmızı ışıkta bekleyen 19 AB 820 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 araç sürücüsü ve araçlarda bulunan 3 kişi hafif yaralandı. Kazanın ardından 112 acil ekiplerine ve polise haber veren kazazedeler olay yerine gelen ambulansla tedbir amaçlı çevre hastanelerine götürüldüler. Kaza yapan araçlar olay yerine gelen çekici vasıtasıyla yoldan çekilerek götürüldüler.