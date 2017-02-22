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Kayı Boyu filminin oyuncuları Gölcük’teydi

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Kayı Boyu filminin oyuncuları Gölcük’teydi
‘Kayı Boyu’ sinema filmi yönetmeni Yavuz Bülbül, filmde rol alacak oyuncularla Gölcük’te bir araya geldi.

İzmir, Bodrum, Aydın, Eskişehir, Kocaeli ve Türkiye’nin bir çok yerinden seçilmiş oyuncuların rol alacağı ‘Kayı Boyu’ adlı sinema filminin alt yapı çalışmaları için Kocaeli’ye gelen Yönetmen Yavuz Bülbül, bir dizi ziyaretlerde bulunup Gölcük Saraylı’daki 17 Ağustos Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisleri Pistinde Gölcüklü Can Çavga ve diğer oyuncularla bir araya geldi.

 

FİLM HAKKINDA BİLGİLER VERDİ

Altyapı çalışmalarının yapıldığı alanı ziyaret eden Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Yönetmen Yavuz Bülbül ile Gölcüklü sinema ve TV dizi sanatçısı olan Can Çavga’ya başarılar diledi. Yavuz Bülbül ise oyuncuların eğitim ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi ve film hazırlıklarına devam ettiklerini, alt yapı çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

 

“ÇEKİM YERLERİNİ BELİRLEDİK”

Yönetmen Bülbül, “Bu zamana kadar tarihi anlatan birçok film çekildi ama Türk boylarıyla ilgili bir film yapılmadı. Asıl amaç kayı Boyunun neden göç ettikleri veya ettirildikleri. Osmanlının kuruluş aşamasında Kayı’ların önemi, Türklerin birlik ve beraberlikleri işlenecek, tarihsel yönü bulunan bütün yerleşim yerlerine gidiyoruz, araştırıyoruz. Araştırmalarımızın sonucunda Kütahya Domaniç, Bilecik Söğüt, Kırıkkale Karakeçili ve Bodrum’da çekim yerlerini belirledik, bütün olaylara sadık kalarak filmin çekimini gerçekleştireceğiz” dedi. 

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