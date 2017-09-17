Kayıp cüzdanı sahibine teslim etti

Fethiye Caddesi üzerinde kayıp bir cüzdan bulan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cüzdanı sahibine teslim etti.

Fethiye Caddesi üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri kayıp bir bayan cüzdanı buldu. Cüzdan içerisindeki bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaşan Zabıta yetkilileri, Sabahat Memiş isimli bayana kaybettiği cüzdanını teslim ettiler. İçerisinde nüfus cüzdanı, kredi kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabahat Memiş, yetkililere teşekkür etti.