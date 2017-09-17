  • BIST 107.742
  • Altın 145,962
  • Dolar 3,4391
  • Euro 4,1064
  • Kocaeli : 22 °C
  • İstanbul : 26 °C
  • Sakarya : 22 °C

Kayıp cüzdanı sahibine teslim etti

»
Kayıp cüzdanı sahibine teslim etti
Fethiye Caddesi üzerinde kayıp bir cüzdan bulan İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cüzdanı sahibine teslim etti.

Fethiye Caddesi üzerinde rutin kontrollerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri   kayıp bir bayan cüzdanı buldu. Cüzdan içerisindeki bilgilerden yola çıkarak sahibine ulaşan Zabıta yetkilileri,  Sabahat Memiş isimli bayana kaybettiği cüzdanını teslim ettiler. İçerisinde nüfus cüzdanı, kredi kartı ve bir miktar para bulunan cüzdanına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sabahat Memiş, yetkililere teşekkür etti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Evlere şenlik kömür dağıtımı16 Eylül 2017 Cumartesi 14:09
  • Vadi İzmit’in temeli atıldı16 Eylül 2017 Cumartesi 13:06
  • İSU Genel Müdürü; "Suyumuzun her damlasına kefiliz"16 Eylül 2017 Cumartesi 09:50
  • Kartepe’de turizm “arabesk” oldu15 Eylül 2017 Cuma 17:23
  • İcra müdürlükleri yeni yerinde15 Eylül 2017 Cuma 16:23
  • Ahilik Kültürü haftası kutlanacak15 Eylül 2017 Cuma 15:37
  • İzmit’te deprem!15 Eylül 2017 Cuma 15:08
  • Aksoy: Basın İlan Kurumu, yerel basın için önemli15 Eylül 2017 Cuma 13:34
  • ADD: Buraya gelmeyenler vatansever değildir15 Eylül 2017 Cuma 13:09
  • Lambalar gündüz yanacak15 Eylül 2017 Cuma 12:51
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim