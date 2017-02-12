  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Kocaeli : 4 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 5 °C

Kaymakam Yılmaz’a ziyaret

»
Kaymakam Yılmaz’a ziyaret
Derince Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Derince Kaymakamı Akın Yılmaz’a ziyarette bulunuldu

Derince Kaymakamı Akın Yılmaz’a her kesimden ziyaretler devam ediyor. En son ziyaret Derince Lisesi Mezunlar Derneği’nden geldi. Derince Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve dernek yönetimini kapıda karşılanan Kaymakam Yılmaz, ziyaret için teşekkür etti. Necdet Meriçli, 1972 yılında kurulan ve sayısız mezun veren Derince Lisesi hakkında Kaymakam Yılmaz’a bilgiler verdi. Derneklerinin çalışmaları ve yaptıkları etkinlikler hakkında da konuşuldu. 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Köseköy’e tünel kavşak12 Şubat 2017 Pazar 11:41
  • Kocaeli’de1850 kamera güvenliği sağlıyor12 Şubat 2017 Pazar 11:40
  • Başkan Karaosmanoğlu, istişare toplantısına katıldı12 Şubat 2017 Pazar 11:26
  • Basın İlan Kurumu’ndan Kağıt Müzesi’ne tam not12 Şubat 2017 Pazar 11:22
  • 3 dönümlük alanı ihaleyle KSO alacak12 Şubat 2017 Pazar 11:04
  • İZAYDAŞ, KYÖD heyetini ağırladı12 Şubat 2017 Pazar 10:35
  • Önce kedileri hayata döndürdü sonra..12 Şubat 2017 Pazar 10:21
  • Atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor12 Şubat 2017 Pazar 09:53
  • Şehir içi ulaşıma yeni hat ve güzergah çalışması12 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Atık gazlar bakteriler tarafından temizlenecek12 Şubat 2017 Pazar 09:31
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim