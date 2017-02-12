Kaymakam Yılmaz’a ziyaret

Derince Lisesi Mezunlar Derneği tarafından Derince Kaymakamı Akın Yılmaz’a ziyarette bulunuldu

Derince Kaymakamı Akın Yılmaz’a her kesimden ziyaretler devam ediyor. En son ziyaret Derince Lisesi Mezunlar Derneği’nden geldi. Derince Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Necdet Meriçli ve dernek yönetimini kapıda karşılanan Kaymakam Yılmaz, ziyaret için teşekkür etti. Necdet Meriçli, 1972 yılında kurulan ve sayısız mezun veren Derince Lisesi hakkında Kaymakam Yılmaz’a bilgiler verdi. Derneklerinin çalışmaları ve yaptıkları etkinlikler hakkında da konuşuldu.