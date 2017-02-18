Kaymakama özel hediye

KOÜ Değirmendere Mehmet Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Doç.Dr.A.Poyraz Gürson ve Yrd.Doç.Dr. Nermin Demirkol Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı makamında ziyaret ettiler.

KOÜ Değirmendere Mehmet Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Doç.Dr.A.Poyraz Gürson ve KOÜ Değirmendere Mehmet Ali Özbay Meslek Yüksek Okulu Seramik cam ve çinicilik program koordinatörü Yrd.Doç.Dr. Nermin Demirkol önceki gün Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş’ı makamında ziyaret ettiler. Gürson ve Demirkol; seramik, cam ve çinicilik programı öğrencilerinin yapmış olduğu bir cam füzyon tabağını Altıntaş’a takdim ettiler.

TEŞEKKÜR ETTİ

Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “değerli öğretim görevlilerimize ve öğrencilerimize nazik jestlerinden dolayı teşekkür ederim. İlçemizde Eğitim gösteren kurumlarımızda görev yapan değerli hocalarımızla beraber ele ele verip çıtayı yükseltmeye devam edeceğiz.Bu anlamda üzerimize düşen görevleri eksiksiz yaparak hizmet ediyoruz. Eğitimi yaptığımız yatırımlarla Gölcük de bulunan okullar yenilendi” dedi.